Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2023 y haci e pago corespondiente

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta recorda cu dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2023 y haci e pago corespondiente.

Debi cu a introduci e formulario di declaracion electronico, a duna e contribuyentenan y e conseheronan fiscal un luna mas di tempo. Awor e fecha final ta yegando y ta importante pa cumpli na tempo.

Entrega e declaracion y haci pago. Si acaso no ta alcansa pa entrega e declaracion definitivo pa dia 31 di juli, lo mester entrega e declaracion

provisional (voorlopige aangifte) y haci e pago corespondiente no mas laat cu dia 31 di juli 2024. Inspector lo evalua e peticion y si e contribuyente cumpli cu e condicionnan pa extension, e ultimo dia pa

entrega e declaracion definitivo y haci e pago corespondiente ta bira dia 2 di december 2024. Debi cu Inspector tin cu evalua e peticion pa extension di termino, ta recomendabel pa entrega e declaracion provisional awor caba y no warda te dia 31 di juli. Si sosode cu Inspector no bay di acuerdo cu e peticion, e ora e contribuyente tin tempo ainda pa entrega e declaracion definitivo.

Account di BOi

Manera conoci, entrante aña fiscal 2023 mester entrega e declaracion di winstbelasting den forma electronico via e portal “BO impuesto”. Tur contribuyente di winstbelasting mester tin un account di BOi pa

por log in den e portal y yena e formulario di declaracion. Ta importante pa remarca, cu cada contribuyente ta administrador principal di su account (belastingplichtige admin). E tin su propio nomber di usuario (username) y password. Pa preveni uzo indesea di su datonan di impuesto, ta importante pa nunca duna un tercera (un persona of consehero) e datonan pa log in den e portal.

Si no tin un account di BOi

E contribuyentenan cu no tin un account di BOi mester haci un peticion mesora via impuesto.aw: Home >Digitale formulieren > BOi account. Si mientrastanto un compania a wordo registra como opgeheven na

Camara di Comercio, mester meld esaki tambe na Departamento di Impuesto. E companianan cu no tin actividad comercial pero ta registra na Camara di Comercio, tin e obligacion di entrega e declaracion di

winstbelasting. Pa cu esaki e compania mester tin su account di BOi pa e por drenta den e portal. Keda sin cumpli lo bay causa un boet locual no ta necesario.

Incumplimento

Contribuyentenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual

el a declara na winstbelasting. E boet pa incumplimento di entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500. Si e contribuyente no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000.

Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente di winstbelasting y/of nan conseheronan fiscal pa no warda te na ultimo pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting corespondiente pa evita un

cobransa adicional (naheffingsaanslag) y e boet pa incumplimento.

Gerencia di Departamento di Impuesto

26 di juli 2024