Debi na construccion:   Aeropuerto di Aruba ta anuncia cambio temporal na entrada pa parkeo [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]   

Oranjestad – Aruba Airport Authority (AAA) ta informa tur pasahero y bishitante di AUA Airport di algun cambio temporal na e areanan di parkeo y entrega di aut’i huur nan debi na algun trabou di mantencion y construccion.

Entrante dialuna 29 di juli, p’un periodo di un siman, pues finalisando dia 2 di augustus, e accesonan pa parkeo publico y e area pa entrega auto di huur lo ta den un proceso di construccion.

Lo traha un entrada temporal p’asina garantisa acceso continuo na e area di parkeo y e area pa entrega auto di huur durante e tempo di construccion. E usuario lo mester sigui e borchi temporal cu lo indica con pa yega na e entrada nobo di parkeo y na e entrega di auto di huur. Aruba Airport Authority ta comprometi pa garantisa cu e interupcion aki ta uno minimo y ta gradici pa e pasenshi y cooperacion durante e periodo di construccion. E mehoracion aki ta forma parti di nos esfuerso continuo pa mehora e infrastructura y experiencia general na aeropuerto.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 78% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Due to Construction:

Aruba Airport Announces Temporary Changes to Parking and Rental Vehicle Return Entrance

Oranjestad, Aruba – July 26, 2024 – Aruba Airport Authority (AAA) would like to inform all passengers and visitors of AUA Airport of temporary changes to the parking and rental vehicle return areas at Aruba Airport (AUA) due to construction and maintenance work.

Starting Monday, July 29, 2024, for a duration of one week, ending on August 2nd, the entrances to both the public parking lot and the rental vehicle return area will be under construction.

A temporary entrance will be created to ensure continued access to the parking areas and rental vehicle return during construction.Please follow the temporary signage for the new entrance to the public parking lot and rental vehicle return.

AAA is committed to ensuring minimal disruption and appreciates your patience and cooperation during this construction period. These improvements are part of our ongoing efforts to enhance the infrastructure and overall experience at Aruba Airport.

Thank you for your understanding and support.

Date: July 26, 2024

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 78% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

El Aeropuerto de Aruba anuncia cambios temporales en el área de estacionamiento y la devolución de vehículos de alquiler debido a la construcción

Oranjestad – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA) desea informar a todos los pasajeros y visitantes del Aeropuerto AUA sobre cambios temporales en las áreas de estacionamiento y devolución de vehículos de alquiler en el Aeropuerto de Aruba (AUA) debido a trabajos de construcción y mantenimiento.

A partir del lunes 29 de julio de 2024, con una duración de una semana, finalizando el 2 de agosto, estarán en construcción los accesos tanto al estacionamiento público como al área de devolución de vehículos de alquiler.

Se creará una entrada temporal para garantizar el acceso continuo a las áreas de estacionamiento y la devolución de vehículos de alquiler durante la construcción. Siga la señalización temporal para la nueva entrada al estacionamiento público y la devolución de vehículos de alquiler.

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba se compromete a garantizar que la interrupción sea mínima y agradece su paciencia y cooperación durante este período de construcción. Estas mejoras son parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar la infraestructura y la experiencia general en el aeropuerto de Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden un 78% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe Holandés. El aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Julio 25, 2024