Na Aruba tin awor 3 stranhero ilegal cu ta adicto ambulante riba caya y a para bira tur dia tin asistencia pa nan

Ultimamente a bira conosi cu tin 3 stranhero ilegalmente na Aruba cu no tin caminda pa keda y ta adicto ambulante, nan no tin famia aki na Aruba y a cuminsa bira un molester cu nan ta pidi placa hasta na turistanan den Oranjestad. Nan ta drumi unda cu ta y ta molestia. Polis a haya cantidad di asistencia pa bay atende cu nan. Polis a hiba nan Guarda Nos Costa pero aparentemente no tin placa pa paga pasashi pa nan regresa nan pais bek. E situacion aki no por keda asina y mester sacanan lo mas pronto posibel for di Aruba. Sea gobierno of Consulado mester tuma un desicion.