Minister Endy Croes: ENTRANTE AUGUSTUS 2024, TUR MUCHA DI KLAS 1 DI SCOL BASICO LO SIÑA LESA Y SKIRBI NA PAPIAMENTO

ORANJESTAD: Manera ta conoci, den cuadro di Maneho di Idioma nobo, ta introduci oficialmente Alfabetisacion na Papiamento e aña escolar binidero. Esaki ta nifica cu desde aña escolar 2024-2025, e alumnonan di klas 1 di scol basico lo siña lesa y skirbi na Papiamento. Lo duna Hulandes cu un acercamento nobo cu ta pas mas den e contexto di nos muchanan. En conexion cu esaki, a prepara tur docente di klas 1 y cabesante di scol basico, unda cu nan a atende un curso di profesionalisacion. Durante e cursonan a trata: e metanan nucleo di idioma y comunicacion, conocemento di e material, didactica di idioma materno y didactica di idioma stranhero y dominio di Papiamento. Ademas di esaki, a inverti alrededor di 1.2 miyon florin pa desaroya e materialnan nobo. A print e materialnan na Hulanda, esaki nan a yega Aruba y a reparti nan pa tur scol basico. Minister Endy Croes a subraya cu diferente estudio internacional hopi profundo cu a ser haci riba e topico aki entre otro, rapport di World Bank di aña 2021, unda a yega na e conclusion cu den e prome añanan e alumno tin cu ricibi enseñansa den su idioma materno. E rapport di UNESCO di aña 2016 titula: “If you don’t understand, how can you learn?” tambe a trata e tema aki. Nos profesionalnan a haci uzo di e rapportnan aki y realisa investigacion hopi profundo na Aruba y a yega na e mesun conclusion cu e rapportnan internacional. Pa e motibo aki nos a percura pa introduci Papiamento den klas 1 di scol basico aña escolar 2024-2025. “E vision ta pa den futuro Hulandes of un otro idioma e alumnonan lo ricibi nan como Idioma Stranhero “vreemde taal” y lo prepara e maestronan pa asina garantisa cu nos studiantenan por prepara y ta exitoso den nan carera profesional pa por sirbi Pais Aruba.

Por ultimo, e mandatario di Enseñansa ta pidi cooperacion di tur docente, maestro y esnan den e veld di enseñansa. Alabes ta gradici Departamento di Enseñansa (DEA) y tur esnan cu a traha riba e proyecto aki. “Danki na e tereno di enseñansa, tur experto y “schoolbestuur” cu a pone hopi esfuerso y e compromiso pa hunto nos crusa e brug aki augustus proximo”, Minister Endy Croes a finalisa.