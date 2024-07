Asociacion cu ABO Projects Aruba Airport Authority ta anuncia e siguiente fase di e proyecto Gateway 2030 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]   

Aruba Airport Authority N.V. (AAA), manehado y operado di Aeropuerto di Aruba, ta contento pa anuncia e firmamento di un contract nobo cu ABO Projects VOF. Esaki ta un aliansa forma pa Algemeen Bouwbedrijf “Albo Aruba” N.V. y Bouw- en Handelsmaatschappij “Bohama “Aruba N.V.. E asociacion aki ta encarga cu e construccion di Fase 1B, cu ta un paso significativo pa cu e expansion y modernisacion andando di e facilidadnan na e terminal di Aeropuerto di Aruba.

Despues di e entrega recien di Fase 1A, cu lo ta operacional na comienso di aña 2025, lo inicia cu Fase 1B dia 16 di october 2024. Ta anticipa cu e fase aki lo por dura mas o menos 24 luna y lo conta cu:

·     Expansion y renobacion di e sala di espera existente na Gate 8, mehorando e comodidad y experiencia di e pasahero mas ainda

·     Construccion di un un edificio nobo cu tres porta di salida. Esaki lo inclui infrastructura y tecnologia di ultimo generacion pa aumenta e capacidad di cada sala di espera y capacidad pa tin gate cu jet bridge y mehora e servicio di salida y yegada en general

·     Salanan di espera nobo pa e edificio nobo y jet bridges pa e gatenan, brindando oportunidad pa e uzo eficiente di espacio pa un fluho di pasahero sin problema .

·     Construccion di un conexion pa conecta e edificio di aeropuerto existente cu e edificio nobo, garantisando acceso y conexion facil entre e terminalnan .

·     E facilidad nobo lo inclui tres porta remoto nobo di bus na “ground floor” cu lo inclui caminda y acceso na rampa, di e manera aki lo haci e operacion di bus remoto mas eficiente

·     Construccion di infrastructura adicional pa benta y F&B den e edificio nobo, ofreciendo mas opcion di compra, cuminda y bebida prome cu e pasaheronan bandona nos isla

·     Tur loke a menciona ariba, lo inclui caracteristica di sostenibilidad cu lo inclui panel solar, pa energia di e “airside” y reuzo di awa condensa pa promove practica ecologico.

AUA Airport ta entusiasma pa inicia cu e siguiente fase di proyecto Gateway 2030, ya cu esaki lo mehora su habilidad pa sirbi e aerolineanan partner, pasahero y henter e comunidad di aeropuerto. Mas ainda ta hopi orguyoso di inicia e proyecto aki cu envolvimento di companianan local, cu ta brinda mas oportunidad di trabou na nos isla pa e area den construccion, ingenieria y mas.

E proyecto aki ta enfatisa e compromiso di AAA pa modernisa e infrastructura di AUA Airport y mehora e experiencia general di biahe y cumpli cu e demanda creciente pa Aruba.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 78% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Fecha: 29 di juli, 2024

Partnership with ABO Projects VOF for Phase 1B

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), manager and operator of Aruba Airport, is pleased to announce the signing of a new contract with ABO Projects VOF, an alliance formed by Algemeen Bouwbedrijf “Albo Aruba” N.V. and Bouw- en Handelsmaatschappij “Bohama “Aruba N.V.. This partnership will undertake the construction of Phase 1B, which will be a significant next step in the ongoing expansion and modernization of the terminal facilities of Aruba Airport.

Following the recent construction delivery of Phase 1A, which will be operational in early 2025, Phase 1B will commence on October 16, 2024. This phase is expected to span approximately 24 months and will include:

·     Expansion and refurbishment of the existing hold room at Gate 8, further enhancing the passenger comfort and experience.

·     Construction of a new concourse with 3 new Gates. This will include state-of-the-art infrastructure and technology to increase hold room and contact gate capacity and improve overall departure and arrival services.

·     New hold room areas for the new concourse and its gates, providing for efficient space utilization for a seamless passenger flow.

·     A connector will be built to link the existing airport building with the new concourse, ensuring easy access and connectivity between concourses.

·     The new concourse facility will include three new remote bus gates at the Ground Floor level including roadways and ramp access for efficient remote bus operations.

·     The building of additional infrastructure for retail and F&B Outlets in the new concourse, offering more last-minute shopping, food, and beverage options to departing passengers.

·     All of the above will include sustainability features which would include solar panels, provisions for electrification of airside processes, and reuse of condensate water to promote eco-friendly practices.

AAA is excited to begin this next phase of the Gateway 2030 development project, as this will significantly enhance its ability to serve its airline partners, passengers, and the entire airport community.

AAA is very proud to be kicking off this project with the involvement of local companies, which will provide more job opportunities in construction, engineering, and other related fields on the island.

This project emphasizes AAA’s commitment to modernizing Aruba Airport’s infrastructure and improving the overall travel experience and meeting the growing demand for Aruba.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 78% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 29, 2024

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. anuncia la siguiente fase del Proyecto Gateway 2030

Asociación con ABO Projects VOF para la Fase 1B

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), gestora y operadora del Aeropuerto de Aruba, se complace en anunciar la firma de un nuevo contrato con ABO Projects VOF, una alianza formada por Algemeen Bouwbedrijf “Albo Aruba” N.V. y Bouw- en Handelsmaatschappij “Bohama “Aruba N.V. Esta asociación se encargará de la construcción de la Fase 1B, que será un siguiente paso importante en la expansión y modernización en curso de las instalaciones de la terminal del Aeropuerto de Aruba.

Tras la reciente entrega de la Fase 1A, que estará operativa a principios de 2025, la Fase 1B comenzará el 16 de octubre de 2024. Se espera que esta fase dure aproximadamente 24 meses e incluya:

Ampliación y renovación de la sala de espera existente en la puerta 8, mejorando aún más la comodidad y la experiencia de los pasajeros.

Construcción de un nuevo vestíbulo con tres nuevas puertas de embarque. Esto incluirá infraestructura y tecnología de última generación para aumentar la capacidad de las salas de espera y las puertas de contacto y mejorar los servicios generales de salidas y llegadas.

Nuevas zonas de espera para el nuevo vestíbulo y sus puertas de embarque, lo que permite una utilización eficaz del espacio para un flujo de pasajeros.

Se construirá un conector que unirá el actual edificio del aeropuerto con el nuevo vestíbulo, facilitando el acceso y la conectividad entre los vestíbulos.

La nueva instalación del vestíbulo incluirá tres nuevas puertas de autobuses remotas en el nivel de la planta baja, incluidos caminos y rampas de acceso para operaciones de autobuses remotos eficientes.

La construcción de una infraestructura adicional de tiendas y establecimientos de restauración en el nuevo vestíbulo, que ofrecerá más opciones de compras de última hora, comida y bebida a los pasajeros que salen del aeropuerto.

Todo ello incluirá elementos de sostenibilidad, como paneles solares, electrificación de los procesos aéreos y reutilización del agua condensada para promover prácticas ecológicas.

La AAA está entusiasmada con el inicio de esta siguiente fase del proyecto de desarrollo Gateway 2030, ya que mejorará significativamente su capacidad para prestar servicio a sus aerolíneas asociadas, a los pasajeros y a toda la comunidad aeroportuaria.

La AAA está muy orgullosa de poner en marcha este proyecto con la participación de empresas locales, lo que proporcionará más oportunidades de empleo en la construcción, la ingeniería y otros campos relacionados en la isla.

Este proyecto pone de relieve el compromiso de la AAA con la modernización de las infraestructuras del aeropuerto de Aruba y la mejora de la experiencia general de viaje y la satisfacción de la creciente demanda de Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden un 78% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe Holandés. El aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Julio 29, 2024