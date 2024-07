Departamento di Aduana ta recorda biaheronan di nanprocedura na momento cu yega for di exterior

ORANJESTAD- Departamento di Aduana kier recordacomunidad di Aruba di e procedura na momento cu yega for di exterior.

E no ta desconoci cu na momento cu biaheronan yega for diexterior, Aduana por haci un control ariba nan ekipahe. Si durante control Aduana constata cu recibonan a surpasa e suma di exoneracion, of e cantidad di exoneracion, lo informa e persona pa e pasa na e oficina di Aduana situa na e sala di yegada na Aeropuerto pa haci un pago. Pa e motibo aki ta importante pa warda tur recibo pa asina por calcula e balor di e articulonan.

Exoneracion di impuesto riba ekipahe di biahero:

Cada persona por trece productonan di uzo personal y no commercial, cumpra den exterior cu un balor maximo di 900 florin, cual no ta necesario pa paga impuesto di importacion. Articulonan cu surpasa e suma aki mester paga impuesto ariba e producto completo.

Pa productonan mara na un limite, esta alcohol y sigaria mester tene na cuenta lo siguiente:



1. Cada persona di 16 aña di edad en adelante por trece 1 liter di bebida fuerte p.e . rum of whisky, of 2,25 liter di biña , of 3 liter di cerbes . Cada persona mester presenta cu e producto den su poder pa por claim exoneracion . No por claim exoneracio n pa grupo di persona.



2. Cada persona di 16 aña di edad en adelante por trece 200 pida los (1 slof ) di sigaria , of 2 pida di siga, of 50 pida di cigarillos , of 250 gram di tabaco. Cada persona mester presenta cu e producto den su poder pa por claim exoneracion . No por claim exoneraci on pa grupo di persona.

Si e productonan surpasa e cantidad, mester paga impuesto.

Mercancia particular:

Permiso di importacion ta rekeri pa cierto articulo p.e. remedi, mata, algun articulo electronico y carni.



• R emedi y suplemento ( pa uzo propio ) ta rekeri un permiso di importacion for di Inspectie Volksgezondheid Aruba ( www.iva.aw/control-di-remedi-yof-suplemento-pa-uzo-propio )

• Carni y productonan di carni ta rekeri un permiso di importacion for di Veterinaire Dienst Aruba ( www.dvg.aw/pa/servicionan/veterinaire-dienst )

• Importacion di mata ta rekeri un permiso for di Directie Landbouw , Veeteelt en Visserij en Markthallen /Santa Rosa ( www.santarosa.aw/pap )

• Cierto articulo electronico te rekeri un permiso di importacion for di Directie Telecommunicatie Zaken ( www.dtz.aw )

Pa mas informacion por bishita nos website: www.douane.aw y Facebook page. Alabes por tuma contacto cu nos na: info@douane.aw of 523-8888.