Bucuti & Tara Beach Resort Ta Orguyosamente Anuncia Leo Fingal Como Miembro Ganado di Su Programa di Gym

EAGLE BEACH, Aruba – 1 Aug, 2024 – Bucuti & Tara Beach

Resort, Aruba, ta contento pa anuncia cu Leonardo “Leo”

Fingal ta e ganado pa e di dos cuartal di e aña aki pa su

compromiso na su metanan personal di bienestar pa medio

di e programa di membresia di gym pa empleadonan di e

resort. Fingal a demostra cu e no solamente ta traha duro

cu orguyo na trabou, sino cu e ta traha duro – y ta kibra recordnan personal – na e gym tambe. E dedicacion di Fingal na su salud y bienestar ta inspira esnan rond di dje, marcando un biahe remarcabel di transformacion y desaroyo personal. E ta un ehempel tambe e compromiso di Bucuti & Tara na e Meta di Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni (SDG) 3: Bon Salud y Bienestar.

Un beneficio pa empleado cu ta beneficia un bida largo.

Danki na e membresia di gym ofrece pa Bucuti & Tara como parti di su pakete extenso di beneficionan pa empleado, Fingal a atende Cuts & Curves un impresionante 70 biaha durante e periodo di tres luna. Loke a cuminsa mas como un inscripcion di grupo a cambia y a tuma un caminda inespera y mas personal y dedica pa Fingal. Mientras ela cuminsa su ejercicio nan, Fingal a cuminsa disfruta di e experiencia pasobra el a mira cambio positivo den su bida.

“Inicialmente mi a inscribi pa sigura cu nos tabatin un grupo suficiente grandi pa e compania por inscribi nos na Cuts & Curves,” Fingal a comparti. “Sinembargo, ora mi a cuminsa train, mi a cuminsa disfruta esaki pasobra mi a mira cambio positivo den mi bida. Mi bariga a baha, mi ta come mas saludable, y mi ta consumi menos sucu y menos bebida alcoholico. Den solamente cuater luna, mi ta sinti menos stress, mas energetico y mas activo.”

Mas cu condicion fisico, e ta un estado mental tambe

E dedicacion di Fingal na su metanan di bienestar no solamente a transforma su salud fisico, pero tambe su bienestar mental. E ambiente anima, personal di guia profesional y facilidadnan limpi di Cuts & Curves ta converti esaki den un luga cu eta encanta bai cada dia.

“Loke ta mantene mi motiva ta cu tur esnan rond di mi ta nota e cambio positivo den mi curpa y con mi ta sinti menos stress,” Fingal a bisa. “Na Cuts & Curves, e ambiente ta amistoso, y e facilidad ta semper limpi. Esaki ta un luga cu bo ta encanta bishita cada dia, y ta lagabo sinti mas positivo di bo mes y otro hende .”

Wellness for guests, wellness for staff

Wellness joins Romance and Sustainability as cornerstones of the globally heralded Bucuti & Tara vacation experience provided to guests. The resort incorporates staff wellness within its core values as evidenced through extensive employee benefits. Bucuti & Tara is active in its commitment to the United Nations SDGs and this is an incredible example of SDG 3: Good Health and Well-being, whereby the resort is constantly researching and implementing the best initiatives that ensures healthy living for its staff. This includes providing gym memberships to employees who rise to the challenge of four gym workouts each week.

Bienestar pa huespednan, bienestar pa personal

Bienestar ta uni cu Romance y Sostenibilidad como e pilarnan di e experiencia di vakantie globalmente aclama di Bucuti & Tara cu ta wordo ofrece na huespednan. E resort ta incorpora bienestar di personal den su balornan principal como ta wordo demostra door di e beneficionan extenso pa empleado. Bucuti & Tara ta activo den su compromiso na e SDGnan di Nacionnan Uni y esaki ta un ehempel increibel di SDG 3: Bon Salud y Bienestar, unda e resort ta constantemente investiga y implementa e miho iniciativanan cu ta garantisa un bida saludable pa su personal. Esaki ta inclui ofreciendo membresia di gym na empleadonan cu ta tuma e reto di hasi ehercicio den gym cuater biaha pa siman, sponsorship pa teamnan corporativo pa diferente competencianan di coremento, futbol y mas.

“E storia di Fingal ta un testamento di e impacto positivo cu un ambiente di apoyo y un compromiso na bienestar por tin riba bida di un individuo, tanto personal como profesionalmente,” Ewald Biemans, Doño/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta comparti. “Bucuti & Tara ta orguyoso di sostene e salud y bienestar di cada asociado di Bucuti mientras nos ta celebra e logronan increibel di Fingal.

E resort ta ofece su personal un pakete di beneficionan completo cu ta inclui compensacion competitivo, entrenamento y educacion continuo, plan di salud priva, un programa di asistencia pa empleado, 5-dia di trabou, tempo liber paga, un ambiente di trabou sigur, descuentonan na supermercado, cuminda saludabel, membresia di gym, asistencia pa mascota pa medio di Stimami Sterilisami, y mucho mas.