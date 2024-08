MINISTER ENDY CROES A RICIBI E BUKI TITULA “LIVING RICH AS A STUDENT IN THE NETHERLANDS” DI E HOBEN PROFESIONAL FRANKLIN SEUTE

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Franklin Seute, kende ta autor y orado di e buki “Living Rich as a Student in the Netherlands”. E hoben Arubano a studia Mechatronica na Avans Hogeschool na Breda y ta trahando actualmente na Hulanda. Durante Franklin su trayecto academico el a ripara cu tabata falta hopi informacion tocante maneho di placa pa studiante. Mirando e problema aki, el a haci 2 aña un investigacion riba e topico: e gastonan di un studiante internacional na Hulanda y con pa maneha placa. Franklin ta conta cu for di e investigacion el a saca afo cu hopi studiante falta informacion tocante maneho di placa. El a compila tur informacion y basa riba su propio experiencia como un studiante internacional, el a bin cu e idea di skirbi un buki pa yuda tur studiante maneha nan placa miho. E buki ta titula “Living Rich as a Student in the Netherlands” y a keda publica na aña 2020. E buki ta tocante un “frugal lifestyle”, esta ta un bida economico pa siña bo spaar pa asina semper bon tin placa. Den e buki Franklin ta duna hopi tips valioso di entre otro, maneho di placa como studiante. E e buki a wordo bon ricibi y tabata sumamente exitoso, unda el a yuda hopi studiante cu nan finansa. E miho tempo pa crea e custumber di maneha placa y spaar ta ora bo ta jong. Desde 2018, Franklin ta duna presentacion na Colegio Arubano tocante studia na Hulanda y tur aña e ta duna tayer tocante “budgeting” na e studiantenan cu ta continua cu nan estudio den exterior. Franklin ta haci esaki den colaboracion di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) y Kabinet di Aruba na Hulanda. Den luna di juli, Franklin tabatin un seminario pa studiante siña con pa maneha placa. E seminario tabata hopi exitoso, unda cu hopi studiante, nan mayor y e representantenan di DPS a atende. A brinda hopi informacion pa nos studiantenan cu ta bayendo studia den exterior. Na final di e reunion Franklin a haci entrega di e buki “Living Rich as a Student in the Netherlands” na e mandatario di Enseñansa y Deporte. Minister Endy Croes a keda impresiona y masha agradecido cu tur infomacion ricibi y e obsekio di e buki. Por ultimo, Minister Endy Croes ta gradici Franklin pa su bishita y ta dese’e hopi exito den su carera profesional.