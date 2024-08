MINISTER ENDY CROES A DUNA INFORMACION ACTUALISA DI E TORNEO BASEBALL DI KINGDOM SERIES CU TA TUMA LUGA NA ARUBA DEN E LUNA DI NOVEMBER 2024 Pueblo di Aruba ta cordialmente invita pa bin apoya nosseleccion.

ORANJESTAD: Siman pasa, Minister Endy Croes a reuni cu e comision organisado di Kingdom Series, unda a dialogatocante e ultimo preparacionnan pa e torneo cu ta tuma lugana Aruba den e luna di november binidero. Manera ta conoci, Minister Endy Croes a firma un acuerdo cu KoninklijkeNederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) di Hulanda, caminda cu e seleccion lo ta na Aruba den luga di novemberbinidero pa hunga 3 wega di fogeo fuerte. Team Kingdom of the Netherlands ta consisti di e miho hungadonan di Hulanda, Corsou, Reino y Aruba. E team lo ta na Aruba di 29 di october te cu 5 di november 2024 y durante e siman aki lo hunga tres (3) wega fuerte. Aruba lo forma un seleccion pa milita contra di Hulanda. A extende invitacion na entre otro, Corsou, Panama, Colombia y Merca. Un siman di baseball, unda cu e seleccion lo hunga su tres weganan. Ademas di esaki, nan lo duna nos hobennan dos (2) dia di clinics.

Team Kingdom of the Netherlands ta biaha pa Mexico den luna di november pa competi den Premier 12 di World Baseball Softball Confederation cu lo tuma luga na Mexico dia 10 pa 14 di november 2024. E 12 miho paisnan cu a kedaselecta e aña aki ta entre otro, Merca, Mexico, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Republica Dominicana, Hapon, Korea, Cuba, Panama y Kingdom of the Netherlands. Di cual6 ekipo ta bataya contra otro na Mexico y 6 ekipo lo enfrentaotro na Chinese Taipei. Den caso cu Team Kingdom of the Netherlands clasifica entre e 4 mihonan den Premier 12, nan lo participa den campeonato final na Hapon.

Finalmente, Minister Endy Croes ta indica cu e tabata un bon reunion, unda a trata diferente topico importante pa e torneocu lo tuma luga den luna di november binidero.