Official Statement: A.T.A.

COMO OFICINA DI TURISMO DI ARUBA, A.T.A. TA GRADICI PA E TRABOU ADICIONAL COLECTIVO CU Y ENTRE ORGANISMO GUBERNAMENTAL Y SOCIONAN LOCAL DURANTE E ULTIMO 72 ORA. NOS TA RECONOCE E COMPLICIDAD DI E SITUACION. MIENTRAS CU TA SPERA CU TUR PARTIDO POR YEGA NA UN ACUERDO MUTUO MAS PRONTO CU TA POSIBEL, MESTER TENE E
IMPORTANCIA DI NOS PILAR ECONOMICO PRESENTE.
TURISMO TA E UNICO PILAR ECONOMICO Y DI BIENESTAR DI ARUBA. NOS PRIORIDAD TA PA SEMPER SIRBI INTERES GENERAL DI NOS COMUNIDAD Y DI NOS BISHITANTENAN. ENFOKE RIBA ESAKI A BIN TA DESENBOCA YA CABA
DEN DIFERENTE PASONAN, LOCAL Y INTERNACIONAL DI PARTI DI A.T.A. SIGUI BRINDA E HOSPITALIDAD, CORDIALIDAD, Y E EXPERIENCIA
CU ARUBA TA ASINA CONOCI P’E, TA KEDA E META.
Aruba Tourism