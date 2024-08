DAO ta conmemora ‘Dia Internacional di Hubentud’ y ta presenta e datonan mas recien di hobennan activo ribaAruba su mercado laboral

ORANJESTAD – 12 di augustus, Dia Internacional di Hubentud, ta e fecha unda mundialmente ta celebra hendehoben. Den cuadro di Aruba su compromiso haci pa cu e accionnan necesario pa logra e Metanan di DesaroyoSostenibel (Sustainable Development Goals – SDGs), DirectieArbeid en Onderzoek (DAO) ta conmemora ‘Dia Internacional di Hubentud 2024’ y alabes ta comparti algun dato riba e contribucion importante haci pa hobennan na Aruba. E SDGs ta consisti di 17 meta formula cu e proposito pa trece desaroyobalansa na paisnan. DAO ta ilustra cu e siguiente datonan e importancia di Goal 8 Decent Work and Economic Growth.

Desde aña 1999, United Nations (UN) a proclama 12 diaugustus como ‘Dia Internacional di Hubentud’. E tema pa aña2024 ta ‘From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development’. E tema aki ta enfatisa e contribucion crucial di hobennan pa locual ta e conexion clave entre digitalisacion y e aceleracion di e progreso necesario palogra e metanan sostenibel (e SDGs).

UN ta elabora cu tecnologia manera celular, plataformanandigital, y innovacion emergente riba tereno di inteligenciaartificial, tin un efecto crucial riba e progreso di e SDGs. E data cu ta genera for di interaccion ta fundamental pa locual ta e transformacion digital, y ta permiti tambe pa tuma decisionnanimportante abase di evidencia cientifico. UN ta comparti un hecho indicando cu tecnologia digital y data ta contribui por lo menos cu 70% na e obhetivonan di e 169 SDGs. Esaki ta trece cu ne un impacto profundo (y positivo) pa e dimensioneconomico, social y di medio ambiente.

Ta considera e hobennan e ‘digital natives’, nan a lanta y crece cu e tecnologianan aki. E habilidad pa adopta y innova tecnologianan nobo ta un talento remarcabel di hobennan. Segun cu e deadline pa locual ta e SDGs ta acercando (aña 2030), UN ta enfatisa cu ta e grupo demografico di hoben cual lo haci uzo di e poder transformativo di tecnologia pa asinaatende cu e retonan cu nos mundo moderno ta enfrenta.

Pa locual ta e Goal 8. Decent Work and Economic Growth e cifranan mas recien ta ilustra algun desaroyo positivo pa e hobennan (esnan 15 pa 24 aña di edad). Segun e Encuesta Forsa Laboral di 2023, e tasa di participacion ta 40.2%, un aumento di 5.2% compara cu e aña anterior. E tasa di inactividad pa 2023 ta 59.8%, un reduccion di 4.7% cual taindica un crecemento di e cantidad hobennan riba e mercado laboral.

E tasa di desempleo segun e Encuesta Forsa Laboral di 2023 pa hende hoben riba e mercado laboral ta 11.1%. E trahadohoben ta mas vulnerabel pa turbulencia economico, compara cue trahadonan cu mas aña di experiencia y servicio. Un ehempeldi e vulnerabilidad aki ta cu den aña 2020 e grupo mas impacta pa desempleo tawata e esnan di 15 pa 24 aña di edad cu a yega un cifra di desempleo di 25.9%.

Tambe e tasa di e hobenan cu no ta no ta emplea, ni ta den training o educacion, esaki ta e asina yama NEET rate (Not in Employment, Education or Training) aña 2023 a midi na 7.8% Na aña 2019 esaki tawata 10.7% y na aña 2022 esaki tawata7.4%. E grupo aki ta uno vulnerabel y ta rekeri mas atencion y guia pa locual ta nan desaroyo. Nan contribucion ta esencial paprogreso di e comunidad cu nan ta forma parti di dje.

E siguiente ilustracionnan ta duna un bista amplio riba e sectornan unda hobennan ta labora y cual funcion nan taeherce riba e mercado laboral. Por mira den e siguiente ilustracion e sectornan (a base di e categorisacion di International Labor Organization) unda cu esnan 15 pa 24 aña ta mastanto emplea.

Figuur 1 LFS (2023)

Nos sector di hotel y restaurant (accommodation and foodservices), cu ta e sector mas grandi di empleo na Aruba, taduna rond 10% di nos hobennan empleo. Den e siguienteilustracion por mira cu un parti grandi (20%) di e hobennan di 15 – 24 aña ta labora den e grupo di funcion: ‘service and sales workers’.

Figuur 2 LFS (2021)