Aeropuerto di Aruba Ta Priorisa Seguridad di Pasahero durante di Problema Tecnico cu a causa sierre temporario

Aeropuerto di Aruba ta reconoce e gran impacto ku sierre di aeropuerto a causa awe. Debi na un problema tecnico, 39 buelo a ser cancela, afectando plan di biahe di mas o menos 4,000 pasahero.

Durant’e anochi, un problema tecnico serio a tuma luga den nos sistema di airco debi na un ruptura den e “chiller pipe” principal. Esaki a resulta den un subida di temperatura den di terminal, creando un ambiente cu por compromete salud y seguridad di tur persona presente.

Despues di delibera, nos a tuma e desishon difisil pa para temporalmente tur operashon di aeropuerto y sera e aeropuerto. E paso aki tabata esensial pa garantisa e seguridad di nos pasahero, empleado, y comunidad di aeropuerto. Mirando cu no tabatin solushon inmediato disponibel pa restora e airco den tempo corto, tabata nesesario pa tuma medida proactivo pa preveni riesgo di salud relaciona cu temperatura halto y e humedad riba e piso cu ta forma dor di e condensashon door di e cambio di temperatura.

Pa garantisa seguridad di tur pasahero, nos a evalua disponibilidad di kamber di hotel. Hopi kamber tabata reserva caba pa pasahero cu ta yega, pero ku e sierre, por acomoda nan cu esakinan, pa duna pasahero cu ta no por a viaha mas un lugar comfortabel pa keda mientras ku nos ta atende e situashon.

E sistema di airco ta funcionando completamente atrobe y tur pasahero a ser acomoda. Nos ta trahando di serka cu tur aerolinea pa maneha rebooking di buelo i asina sigura cu pasahero afecta ta haña e sosten nesesario. E aeropuerto lo habri atrobe mañan 7or di mainta.

Nos ta pidi disculpa na tur pasahero pa e inconvenienca cu e sierre aki a causa. E seguridad di nos pasahero i empleado ta keda nos prioridad den tur desishon. Nos ta aprecia boso comprenshon i sosten mientras cu nos a navega e desafio aki.

Por fabor tuma contacto cu aerolinea pa update di buelo i bishita https://www.airportaruba.com/ pa informashon mas reciente.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 78% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Fecha: August 9, 2024

Aruba Airport Prioritizes Passenger Safety Amidst Technical Issue Resulting in Temporary Closure

Aruba Airport acknowledges the significant impact caused by the airport closure today. Due to a technical issue, 39 flights were affected, disrupting the travel plans of approximately 4,000 passengers.

Overnight, a critical technical problem occurred within our air conditioning system due to a rupture in the primary chiller pipe. This malfunction resulted in rapidly rising temperatures within the terminal, creating an environment that could potentially compromise the health and safety of everyone present.

After careful consideration, we made the difficult decision to temporarily halt all airport operations and close the airport. This step was essential to ensure the safety of our passengers, employees, and the broader airport community. With no immediate solution available to restore the air conditioning within a safe timeframe, it was imperative to take proactive measures to prevent any health risks associated with the rising temperatures and slippery floor due to condensation forming as a result of the warm temperatures.

In the interest of passenger safety, we also evaluated the availability of local hotel accommodations. Many rooms were initially on hold for incoming passengers, but the closure allowed us to release these reservations, providing stranded travelers with a safe and comfortable place to stay as we address the situation.

The air conditioning system is fully operational again, and all passengers have been accommodated. We are working closely with all airlines to manage flight rebookings and ensure that affected passengers receive the necessary support. The airport will reopen tomorrow at 7 AM.

We sincerely apologize for the inconvenience and disruption this closure has caused. The safety of our passengers and staff remains our foremost concern, and we will continue to prioritize this in all our decisions. We appreciate your understanding and support as we navigate this challenge.

Please contact your airline for flight updates and visit https://www.airportaruba.com/# for the latest information.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 78% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: August 9, 2024

El aeropuerto de Aruba da prioridad a la seguridad de los pasajeros en medio de un problema técnico que ha provocado su cierre temporal

El Aeropuerto de Aruba reconoce el importante impacto causado por el cierre del aeropuerto hoy. Debido a un problema técnico, 39 vuelos se vieron afectados, interrumpiendo los planes de viaje de aproximadamente 4.000 pasajeros.

Durante la noche, se produjo un problema técnico crítico en nuestro sistema de aire acondicionado debido a una rotura en la tubería del enfriador principal. Esta avería provocó un rápido aumento de las temperaturas en la terminal, creando un ambiente que podría poner en peligro la salud y la seguridad de todos los presentes.

Tras considerarlo detenidamente, hemos tomado la difícil decisión de detener temporalmente todas las operaciones aeroportuarias y cerrar el aeropuerto. Esta medida era esencial para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros, empleados y la comunidad aeroportuaria en general. Al no disponer de una solución inmediata para restablecer el aire acondicionado en un plazo de tiempo seguro, era obligatorio tomar medidas proactivas para prevenir cualquier riesgo para la salud asociado al aumento de las temperaturas y al suelo resbaladizo debido a la condensación que se formaba como consecuencia de las altas temperaturas.

Pensando en la seguridad de los pasajeros, también evaluamos la disponibilidad de alojamiento en los hoteles locales. Muchas habitaciones estaban inicialmente reservadas para los pasajeros que llegaban, pero el cierre nos permitió liberar estas reservas, proporcionando a los viajeros varados un lugar seguro y cómodo donde alojarse mientras abordamos la situación.

Estamos en estrecha coordinación con todas las compañías aéreas para gestionar las nuevas reservas de vuelos y garantizar que los pasajeros afectados reciban el alojamiento necesario durante esta interrupción. Nuestros equipos están trabajando activamente para reparar la tubería de refrigeración dañada y restablecer la plena funcionalidad del aire acondicionado. Reabriremos el aeropuerto mañana a las 7 de la mañana.

Lamentamos sinceramente los inconvenientes y las molestias que este cierre ha causado. La seguridad de nuestros pasajeros y del personal sigue siendo nuestra principal preocupación, y seguiremos dándole prioridad en todas nuestras decisiones. Agradecemos su comprensión y apoyo mientras afrontamos este reto.

Por favor, póngase en contacto con su aerolínea para las actualizaciones de vuelo y visite https://www.airportaruba.com/# para obtener la información más reciente.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden un 78% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe Holandés. El aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Agosto 9, 2024