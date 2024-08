DTP ta haci inspeccion standard riba diasabra segun schedule

ORANJESTAD – Diasabra 10 di augustus 2024, DepartamentoTransporte Publico (DTP) su section di Inspectie a presenta naaeropuerto como procedura standard di varios diasabra. E tareanan aki ta importante pa mitiga e chens cu ilegalidad y iregularidad tuma luga.

Berdad ta cu a cera e diabierna anterior aeropuerto pa motibo di problemanan tecnico cu airco. Esaki no ta kita cu DTP lo ehercesu tarea di diasabra conforme schedule. Alabes a opta pa binmas tempran pa eventualmente yuda cu logistica te unda tinmester. E intencion, fuera di e proceso di control normal, ta patambe recorda e diferente vergunninghouders riba nanobligacionnan conforme locual tin para den nan decreto cu a acepta na momento di acepta un vergunning.

Aparentemente esaki no a cay den bon tera, sigur no cerca esnancu no tabata cumpliendo cu nan obligacionnan mara na e diferente decretonan. Alabes medianan cu pa otro motibonantabata na airport a dicidi di saca un relato sin ningun rato acerca DTP su dirigentenan pa verifica si di berdad ta bou orden di gobierno a haci control.

Esaki ta hopi di lamenta, mirando cu e trahadonan di DTP cuhopi entusiasmo ta eherce nan tareanan diario sin mester ser instrui door di gobierno. DTP tin su structura pa logra e meta pacual ela keda institui y ta haci esaki cu e capacidad humano disponibel.

Ta lamenta cu no ta acerca pa puntra prome cu publica relatonancu no ta corecto. Alabes mester remarca cu no mester tin miedo di controlnan ni presencia di DTP, si abo como vergunninghouder sa cu bo documentonan ta na ordo y tambe cubo tin disponibel eventual contratonan pa haci e tarea pa cual motibo bo ta na aeropuerto.

Finalisando kier informa cu e trahadonan tabata presente y si a mira por ehempel cu un T/O no tabata tin su nomber riba e vehiculo cual ta para den su decreto of no tin sticker di keuringetc. tabata record’e riba esaki. Igualmente taxi cu no tabata tinseñal di taxi riba nan vehiculo, keuringstickers valido, etc. Claro cu esnan cu no a cumpli cu e reglanan stipula segun nanvergunning a ricibi nan rapport cu por tin consecuencia grave panan vergunning concerni.

Pa conclui por remarca cu tur dia DTP ta na aeropuerto pa hacisu tareanan. Vooral den piekuren cu ya for di varios tempo ta binta haci caba. DTP no a haci nada cu ta stroba operacion di niuntipo di personenvervoer. Ta di compronde tambe cu si acaso observa algo cu no ta klop p.e. ta visibel cu no tin un sticker di keuring, no tin nomber di e compania ariba e vehiculo T/O, etc. DTP lo asumi su tarea pa adverti e vergunninghouder.

Ta importante pa stop di bagatalisa y/of trata di mina autoridad di un departamento cu a institui pa garantisa nos bishitantenanun transporte adecua y conforme kico nan ta exigi y paga p’e.