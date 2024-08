Minister Endy Croes:    UN TOTAL DI 13 COLLEGE DI STATE UNIVERSITY OF NEW YORK “SUNY” A CONFIRMA PA E ‘LUNCH AND LEARN EVENT’ Ampliando plataforma pa e studiantenan! Creando posibilidad pa studia rond di New York:

Minister Endy Croes:

Recientemente, Minister Plenipotenciario Sra. Zulema Erasmus tabata na Aruba y nos a hiba un reunion extenso y fructifero pa amplia y estrecha e posibilidadnan pa nos studiantenan por sigui un estudio avansa den area di New York na un prijs pagabel. Sigur lo tene cuenta cu e combinacion di e deportenan cu cada College ta ofrece.

Actualmente, Aruba tin nuebe (9) studiante kendenan tin un Arubalening studiando den region di New York State. Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) a indica cu tin un demanda creciendo pa studia na New York State. Alabes, a ilustra cu e sistema di State University of New York, esta (SUNY) ta uno hopi bon hinca den otro, cual tin un excelente programa di Higher Education. Den cuadro di esaki Minister Plenipotenciario Sra. Zulema Erasmus ta organisando un ‘Lunch and Learn Event’ dia 16 di augustus proximo cu e representantenan di “The State University of New York” conoci como SUNY. New York tin e organisacion di e scolnan publico pa Higher Education di mas grandi na Merca. Tur e scolnan aki hunto ta carga e nomber di SUNY (The State University of New York). Un total di 64 Higher Education Public College ta forma e SUNY Collegenan, kendenan ta opera 29 campus den State of New York, pero pafo di New York City cu un total di 400 mil studiante di 160 pais rond mundo mas un total di 88 mil docente y staf. Strategia y idea ta pa por presenta na e representantenan di SUNY nos isla Aruba, nos sistema di enseñansa y e tipo di studiantenan cu nos ta prepara pa manda den exterior, entre otro Merca. Un total di 13 SUNY Public College a confirma cu nan lo ta presente na e lunch cu ta wordo ofreci na nan. Tur esaki ta pa habri combersacion y interes den forma di “networking” cu e meta final pa logra firma un MoU cu varios miembro di SUNY College cu e vision pa haya “in-state tuition” den e estado di State of New York. E ‘Lunch and Learn’ aki lo tuma luga na Poughkeepsie, NY. Confirmacion di 13 SUNY Higher Education Public College a drenta, cual nan lo acudi na e ‘Lunch and Learn Event’. Entre otro, Culinary Institute, Dutchess Community, Ulster Community, SUNY New Paltz, Bard College, Marist College, Hudson Valley, Orange County, SUNY Albany, BOCES, Westchester Community, John B. King Jr. Nos ta sumamente contento cu e prome stap aki y pronto nos lo mira su frutanan na beneficio di nos studiantenan.

Hudson Valley Caribbean Carnival:

Un otro punto cu nos a atende ta lo siguiente: dia 17 di augustus pues e dia siguiente tin un otro evento, esta e Hudson Valley Caribbean Carnaval unda ATA como e trekker tambe lo bay ta presente pa promove Aruba. Minister Plenipotenciario Erasmus a extende un invitacion special na tur Arubiano cu ta biba na Merca pa asina forma parti di e celebracion aki pa celebra hunto Aruba su Carnaval. Den un siguiente articulo lo amplia mas riba e reunion extenso cu nos a hiba cu Minister Plenipotenciario Zulema Erasmus en conexion cu nos vision y varios programa pa nos studiantenan cu tin e interes pa studia na Merca na un prijs alcansabel. Trabounan ta avansando. Aruba ta estrechando su halanan.