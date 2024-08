Ultimamente por a nota cu e brigada motorisa ta hopi ocupa cu un accion di control confiscando brommernan cu no ta ordo. Diaranson anochi a confisca caba un brommer cu no tabata tin papelnan na ordo y a detene e motociclista cu no kier a para pero na final a logra gar’e toch. Diahuebs anochi laat a sosode mesun cos ora a persigui un brommer cu no kier a para pero na final a logra gar’e y detene na Cayenastraat ademas di a confisca e brommer cu no tabata na ordo.