Tripulacion di Zr.Ms. Groningen den colaboracion cu miembro nan di Wardacosta, a suministra un cantidad di awa y gasolin na un boto den necesidad.

Diahuebs mainta 15 di augustus, Centro Operacional Maritimo di Wardacosta di Caribe a ricibi un mensahe for di un boto nabegando den awa nan Caribense den necesidad di awa y gasolin. Inmediatamente a tuma contacto cu e barco di Marina Real Hulandes, Zr.Ms. Groningen pa duna asistencia.

Tripulacion di Zr.Ms. Groningen den colaboracion cu miembro nan di Wardacosta, inmediatamente a tuma contacto cu e base di marina na Savaneta na Aruba pa por suministra un cantidad di awa y gasolin na e boto den necesidad. Despues di a obtene e contenido necesario, a sali inmediatamente den direccion di e boto.

Den ora nan tras di merdia, tripulacion di Marina Real y Wardacosta a yega na e boto den necesidad y di un manera profesional a entrega e awa y gasolin na e dos tripulantenan riba e boto. Agradecido y alivia, e dos tripulante nan a sigui e ruta di Zr.Ms. Groningen den direccion di Aruba. Miembro nan di inmigracion a controla e boto na momento cu e la yega Aruba.

E barco di Marina Real, Zr.Ms. Groningen ta den region di Caribe for di april y ta traha den colaboracion cu Wardacosta Americano y Wardacosta di Caribe Hulandes. Aparte di e operacion nan contra di traficacion di droga, Zr.Ms. Groningen tambe ta controla botonan di piscado relaciona cu documentacion di boto y tambe ta asisti cu misionnan di rescate.

Persbericht Kustwacht Caribisch Gebied

In de ochtend van 15 augustus werd het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied geïnformeerd over een motorjacht dat zonder brandstof en water was komen te zitten op de Caribische zee. Hierop is direct aan marineschip Zr.Ms. Groningen de opdracht gegeven om hulp te verlenen bij het vaartuig.

Bij het binnenkomen van de melding heeft de bemanning van Zr.Ms. Groningen direct gehandeld door contact op te nemen met de marinebasis Savaneta op Aruba. Kort daarna is hier de benodigde brandstof en water opgehaald. Hierna is het schip met hoge snelheid richting het jacht gevaren om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden.

Aan het begin van de middag kwam het marineschip aan bij het vaartuig in nood. Het betrof een klein bootje dat door de golven in de problemen was geraakt. Met de FRISC-en, kleinere boten die normaal worden gebruikt bij achtervolging van drugsboten, is het bootje genaderd. De twee opvarenden waren zeer opgelucht met de geboden hulp. Nadat de brandstof en water zijn overgegeven door personeel van de Koninklijke Marine en Kustwacht Caribisch, heeft het bootje het spoor van Zr.Ms. Groningen gevolgd zodat ze uiteindelijk veilig bij Aruba zijn aangekomen. Bij binnenkomst op Aruba is het bootje gecontroleerd door de douane.

Het marineschip Zr.Ms. Groningen is sinds april in de regio en wisselt de samenwerking met de Amerikaanse Kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied af. Naast anti-drugsoperaties heeft het schip de afgelopen periode visserijinspecties uitgevoerd en zijn verschillende vaartuigen aangehouden ter controle op documentatie. Daarmee draagt de aanwezigheid van een stationsschip elke dag bij aan vrede en veiligheid in de Caraïbische zee.

