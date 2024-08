Minister Endy Croes: RESUMEN DI BIAHE DI TRABOU Y DI SOSTEN NA WILLIAMSPORT PA NOS SELECCION DI BASEBALL DEN LITTLE LEAGUE WORLD SERIES 2024

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diaranson mainta, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a elabora riba su biahe di trabou na Pennsylvania, Merca na Williamssport. Minister Endy Croes a indica cu e tabata un biahe exitoso, unda a bay duna sosten moral na nos Seleccion di Baseball di Aruba cu a bay representa Caribe den 2024 Little League Baseball World Series. ‘E tabata un experencia unico pa nos hobennan di Aruba’, e mandatario a expresa. Ademas di esaki, Minister Endy Croes a reuni cu diferente ehecutivo entre otro, manager di Musco pa e region Centro America y Caribe Sr. Christopher Hansen. Musco ta un compania di luz renombra cu a establece na aña 1976 y ta activo na diferente pais rond mundo. E compania tin tur tipo di luz, entre otro pa stadion di futbol, baseball y softball. Tambe nan ta fabrica tur tipo di poste di luz di calidad. Nan tin un amplio experticio den calidad di luz y ta calcula cuanto lux e veld tin mester. Na Merca casi tur facilidad deportivo ta haci uzo di e sistema di luz di Musco. Musco ta un partner crucial di Williamsport Little League World Series, pues nan ta maneha tur veld di Little League Internacional. Pronto Musco lo ta na Aruba pa duna conseho y oferta pa e canchanan deportivo na Aruba. E di dos dia, Minister Endy Croes a reuni cu ‘Chief Operating Officer’ Sr. Patrick Wilson y ‘Senior Ehecutive Operations’ Sr. Dan Velte. Nan ta e dos personanan encarga cu Little League Baseball World Series na Williamsport. A dialoga di diferente tema di interes pa Pais Aruba. Lo ricibi sosten tecnico pa renoba stadion di baseball na Pos Chikito segun e standardnan di Little League. E ehecutivonan a duna un splicacion amplio di nan sistema. Di e forma aki Aruba tin e concepto bon coordina y tin veld cu ta cumpli cu e standardnan internacional cu por “host”competencia internacional na cas. Por ultimo, e mandatario di Enseñansa a reuni cu director regional di Latino America y Caribe Sr. Carlos Pagan. Alabes, Sr. Pagan ta sirbi Mexico y e paisnan di Sur America, Centro America y Caribe. Sr. Pagan a confirma cu e lo ta na Aruba den e luna di september of october proximo, unda cu lo combersa mas profundo riba e programa di Little League den su totalidad. Ademas di esaki, a pidi asistencia y “input” di Sr. Pagan pa loke ta trata e structura general di Aruba y kico ta e posibilidadnan pa modernisa esaki. Tambe por a compronde e rekisitonan di clasificacion mas miho pa e parti Latino Americano, Caribe y Sur America. Finalmente, e mandatario di Deporte a indica cu e tabata un tremendo reunion cu lo beneficia nos deportistanan di Baseball Little League.