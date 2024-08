GRAN FINAL BIYAR 60+ COPA JANI BROKKE DIASABRA AWO!

Tanki Leendert – Shonnan, despues di dos diasabra di torneo intenso pa “separate the boys from the men”, e gran torneo di biyar bola 8 “Copa Jani Brokke” 60+ lo yega su gran final diasabra awor, 31 di augustus, cuminsando pa 6:00 di atardi. Mescos cu e dos diasabranan anterior, e gran final lo tuma lugar n’e palacio di biyar aya na Tanki Leendert.

Diasabra ultimo tabata tin un paar di wega pa determina ken lo bay final den winner’s round, mientras cu den loser’s round tabata tin un cantidad grandi di wega pa determina kendenan lo hunga e final di loser’s round diasabra awor, pa asina bay enfrenta nada menos cu Gino “Beton” Geerman na final, kende un biaha mas a logra di yega te na final.

E masacre den loser’s round a bay como lo siguiente: Errel Tromp ta keda wak rond tur tolondra, mescos c’un yuwana cu nan a rosa su mondi, ora cu “Lucky” Viviano c’un suerte sobrenatural ta gan’e! Ora Errel a kere cu e por bay cas, doño di tienda ta dun’e un mop y bis’e “bay mop e lechi cu “Lucky” a laga bou mesa”! E siguiente victima di “strange things” ta Ruudje Arends. C’un suerte increibel, “Lucky” ta sobrevivi y ta gana Ruudje ora esaki hinca bola 8 den buraco robes! “Next in line” ta “Mr. Coffy”, kende no ta haya un “coffee break” cerca “Lucky” Viviano. Un biaha mas, c’un suerte “out of this world” estilo “the 5th dimension”, “Lucky” Viviano ta gana Coffy ora esaki tambe hinca bola 8 den “het verkeerde gat”! Diasabra awor, “Lucky” lo enfrenta nada menos cu “the master of doom” Sheik Orman!

N’e otro bracket di loser’s round, Robby “Base” Tromp ta “missing in action” totalmente! Aki, Ricardo, ta sigui pa enfrenta Moonchi Kelly. Aki despues di un bon wega, Moonchi ta gana y ta enfrenta Mario. E biaha aki “Super” Mario su chip ta crash y Moonchi ta sigui pa e diasabra aki enfrenta nada menos cu “hall of famer” Edwin “Kwek” Chirino, un legendario dje decada 60-70!

Y pues amantenan di biyar “old school”, diasabra awor cuminsando pa 6:00 di atardi, Sheik Orman lo enfrenta “Lucky” Viviano; Moonchi Kelly lo enfrenta “Kwek” Chirino. E dos ganadornan lo enfrenta otro pa wak kende lo bay enfrenta Junini “The Controller” Quant. Y djeynan, e ganado lo bay enfrenta Gino “Beton” Geerman, kende manera un berdadero burdugu ta wardando n’e top dje sero caminda e “chopping block” t’ey! Manera semper, entrada ta completamente gratis pa pueblo y fanaticada en general! Yegaaa!