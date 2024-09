Entrega oficial di parti di Wings of Hope di AAA Scol Graf von Zinzendorf a ricibi 6 smartboard [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad– E team di Wings of Hope (WoH) na Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta masha orguyoso di por a regala Graf von Zinzendorf School (GVZ) un total di seis smartboard ribadiahuebs 29 di augustus 2024.

Wings of Hope (WoH) di AAA ta enfoca pa ehecuta diferenteproyecto socialmente responsabel cu e Sustainable Development Goals di Nacionnan Uni como su principio di guia pa asinacontribui na bienestar, desaroyo y sostenibilidad di e comunidaddi Aruba. WoH di AAA a colabora cu Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) pa identifica e scolnan cu tin mester di sosten y a base di e necesidadnan di e scolnan na Aruba, DEA a recomenda GVZ pa ricibi e donacion.

Durante un reunion cu GVZ, WoH a haya sa cu GVZ tabata den proceso pa muda pa un localidad nobo pasobra caminda nan ta actualmente no ta uno sigur pa por cumpli cu e metananeducativo. Maske cu WoH no por yuda pa cu e renobacionnan, parti di e plan di e scol ta pa implementa tecnologia innovativop’asina mehora nan calidad di educacion y ambiente pa siña(SDG 4). Den colaboracion cu un proveedo local y dilanti di e alumnonan di klas, docente y e miembronan di WoH, a hacientrega oficial di seis screen smartboard pa e scol. GVZ aexpresa nan gratitud door di prepara un cancion, dibuho di Wings of Hope pinta door di e alumnonan mes y a entrega un certificado di aprecio na WoH.

Wings of Hope di AAA ta masha orguyoso di por contribui naun otro scol pa medio di tecnologia innovativo y di e manera akiofrece e alumnonan un manera moderno y interactivo pa siguisiña. “Wings of Hope tin como meta pa ehecuta varios proyectoexitoso pa medio di nos plan anual y di e manera aki contribuina diferente SDG. Mirando cara di e studiantenan yena cu felicidad y gratitud ta loke ta haci nos mas satisfecho ainda”, asina Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager, a enfatisa.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindandoservicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nosisla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboralconfiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidaddi Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishitawww.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport ribaTwitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport.

Fecha: September 2, 2024

AAAs Wings of Hope Official Hand over:

Graf von Zinzendorf School receives 6 Smartboard Screens

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA)Wings of Hope (WoH) team proudly provided Graf von Zinzendorf School (GVZ) with a total of 6 smartboard screens on Thursday August 29, 2024.

AAA’s WoH focuses on executing socially responsible projects with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) as its guiding principle to contribute to the well-being,further development, and sustainability of the Aruban community. AAA’s WoH has partnered up with the Department of Education Aruba (DEA) to identify schools in need of support, and based on the needs of schools in Aruba, DEA recommended GVZ to receive assistance first.

Through a meeting held with GVZ, WoH learned that GVZ was in the process of moving to a new location because its current location was no longer safe for educational purposes. Although WoH could not assist with renovations, part of the school’s plan is to implement innovative technology to be able to enhance their quality of education and learning environment (SDG 4). In collaboration with a local supplier, and in the presence of class students, teachers, and WoH team members, WoH officially handed over the 6 smartboard screens to the entire school. GVZ has expressed their sincere gratitude towards Wings of Hope, and prepared a special song, Wings of Hope inspired drawings by the class students, and a certificate of appreciation to hand over to WoH.

AAA Wings of Hope is proud to be able to contribute to another school through innovative technology, and in this way, offer the students a modern and interactive way to continue learning. “Wings of Hope aims to successfully execute various projectsthrough our yearly plan, and in this way contribute to different SDGs. Seeing the students faces of pure happiness and gratitude is what makes our role even more fulfilling”, said Sustainability & Health Manager, Christine Kaarsbaan-Leo.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: September 2, 2024

El colegio Graf von Zinzendorf recibe 6 tableros de pantallas inteligentes

ORANJESTAD – El equipo Wings of Hope (WoH) de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) proporcionó con orgullo al colegio Graf von Zinzendorf (GVZ) un total de 6 tablero s de pantallas inteligente el jueves 29 de agosto de 2024.

El programa de WoH de AAA se centra en la ejecución de proyectos socialmente responsables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como su principio rector para contribuir al bienestar, el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad de Aruba. El WoH de AAA se ha asociado con el Departamento de Educación de Aruba (DEA) para identificar las escuelas que necesitan apoyo, y sobre la base de las necesidades de las escuelas en Aruba, DEA recomendó GVZ para recibir asistencia en primer lugar.

A través de una reunión celebrada con GVZ, WoH se enteró de que GVZ estaba en proceso de mudarse a una nueva ubicación porque su ubicación actual ya no era segura para fines educativos. Aunque WoH no pudo ayudar con las renovaciones, parte del plan de la escuela es implementar tecnología innovadora para poder mejorar su calidad de educación y entorno de aprendizaje (ODS 4). En colaboración con un proveedor local, y frente a los estudiantes de la clase, los maestros y los miembros del equipo de WoH, ellos entregaronoficialmente las 6 pantallas de tableros inteligentes a toda la escuela. GVZ ha expresado su sincero agradecimiento hacia Wings of Hope y ha preparado una canción, dibujos de Wings ofHope hechos por los estudiantes de la clase y un certificado de reconocimiento para entregar a WoH.

AAA Wings of Hope se enorgullece de poder contribuir con otra escuela a través de tecnología innovadora y, de esta forma, ofrecerle a los estudiantes una forma moderna e interactiva de seguir aprendiendo. “Wings of Hope tiene como objetivo ejecutar con éxito varios proyectos a través de nuestro plan anual y, de esta forma, contribuir a diferentes ODS. Ver losrostros de pura felicidad y gratitud de los estudiantes es lo que hace que nuestro papel sea aún más gratificante”, dijo la Gerente de Sostenibilidad y Salud, Christine Kaarsbaan-Leo.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidospor el Aeropuerto AUA comprenden un 77% de Estados Unidos y Canadá, un 15% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos mássostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajoconfiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelenteservicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en elAeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctesecon el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Septiemre 2, 2024