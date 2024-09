Por cuminsa paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2025 E servicio di pago parcial tambe ta posibel

Posted in

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta anuncia cu na e momentonan aki tur contribuyente automobilista por cuminsa haci pago di impuesto di vehiculo di motor di aña 2025. Di e forma aki Departamento di Impuesto ta permiti e contribuyentenan pa haci e pago mas trempan, dunando asina mas espacio financiero pa por cumpli cu nan deber fiscal. Manera ta conoci, e automobilista por scoge pa paga su impuesto di vehiculo di motor den

un solo biaha of den mas biaha haciendo uzo di e servicio di pago parcial.

Tarifa di impuesto

Pa aña 2025 e tarifa di impuesto di vehiculo di motor ta keda igual cu e añanan anterior.

Plach’i number nobo Pa aña 2025 lo tin plach’i number nobo cu ta valido pa 5 aña, pues te cu aña 2029. Pa cada vehiculo di motor cu no ta brommer, Departamento di Impuesto ta otorga 2 plachi di number grandi. No lo bay otorga e plachinan chikito mas manera den pasado. Pues cada vehiculo lo tin e dos plachinan grandi solamente. E costo di e plachinan ta Afl. 14.

Pa brommer, e costo di e plachi chikito ta Afl. 10. Na momento di haci pago di impuesto, mester paga extra Afl. 14 of Afl. 10 pa por ricibi e plachinan nobo.

Servicio di pago parcial

Pa por facilita e contribuyentenan mas tanto posibel, Departamento di Impuesto ta brinda e servicio di pago parcial mescos cu durante añanan anterior. Cu e servicio aki e contribuyentenan por paga e impuesto di vehiculo di motor adelanta y den pida pida. Na e momentonan aki e contribuyentenan lo tin 5 luna di tempo prome cu e fecha final di 31 di januari 2025 yega. Haciendo uzo di e servicio di pago parcial, e contribuyente por parti e peso financiero durante e lunanan venidero. Esaki ta beneficioso pa por ehempel e contribuyentenan cu ta den dificultad financiero of cu tin mas cu un auto. Pa e empresanan cu tin hopi auto, esaki ta un bon oportunidad tambe pa haci uzo di e servicio di pago parcial.

E condicionnan di servicio di pago parcial

E condicionnan pa e servicio di pago parcial ta lo siguiente:

 Ta paga e impuesto delanta, esta prome cu dia 31 di januari 2025.

 Ta haci e pago pa luna.

 Ta paga e suma minimo rekeri sea Afl. 50 of Afl. 200 (depende e categoria di plachi).

 No por paga menos cu Afl. 50 a menos cu e debe (restante) ta menos.

 Ta haci e ultimo pago no mas laat cu dia 31 di januari 2025.

E servicio di pago parcial ta valido unicamente pa pago di impuesto di vehiculo di motor.

Pago minimo ta depende e categoria di plachi

E pago minimo pa luna ta depende den cua categoria di plachi e vehiculo ta registra. Aki ta sigui un skema.

Categoria di plachi Suma minimo pa luna

A, V, MFA, MFV, TR, V, B (bus chikito), AG, BR, GAR Afl. 50

B (bus grandi), Plachi di nomber, DT, O, T Afl. 200

Online Banking

Alabes Departamento di Impuesto ta recomenda su contribuyentenan pa paga via e sistema di Online Banking di Aruba Bank, Banco di Caribe of CMB, uzando e metodo di “Bill Payment”.

Pa e pagonan online por wordo procesa debidamente, ta importante pa inclui e siguiente informacion:

1. Persoonsnummer na cual e vehiculo ta registra.

2. Number di auto.

3. E periodo di cuenta cu ta pagando (por ehempel: jan-jun 2025).

Pa esnan cu ta haci uzo di e servicio di pago parcial y ta haci pago via banco: por pidi e recibo online despues di completa e ultimo pago di e impuesto. Pa pidi e recibo online mester haci esaki via nos website www.impuesto.aw, selecta Digitale formulieren  Kwitantie motorrijtuigbelasting y sigui e instruccionnan.

Por acudi tambe na e oficina principal na Camacuri, e MFA-nan of edificio di Post Aruba na San Nicolas pa haci pago di impuesto di vehiculo di motor.

E fecha final

Dia 31 di januari 2025 ta ultimo dia cu por paga e impuesto di e prome mita di aña 2025. Pa e vehiculonan cu ta cay den e categorianan MFA, MFV y Plachi di nomber, mester paga e impuesto di aña 2025 completo pa dia 31 di januari 2025.

Despues di 31 di januari 2025 no ta posibel mas pa paga e impuesto di e prome mita di aña 2025 den pida pida.

Debe atrasa

E contribuyentenan cu tin debe di impuesto di vehiculo di motor atrasa, no por paga e impuesto di aña 2025 tanten cu no a caba di paga e debe atrasa. E contribuyentenan aki por paga e debe den un solo biaha of por haci un areglo di pago pa e debe te cu aña 2024. E areglo di pago ta encera un termino maximo di pago di 3 luna. Pues, mester paga e

debe atrasa den 3 pago. Pa por wordo permiti pa paga e impuesto di aña 2025, e contribuyente mester paga por lo menos un termino di pago riba su debe atrasa.

Cumpli na tempo

No ta necesario pa warda te ora e fecha final di 31 di januari 2025 ta cerca pa cumpli cu e pago di impuesto. Manera conoci, e contribuyente lo haya un boet di 50% pa incumplimento den caso cu no haci pago of haci e pago laat. Sea ta haci pago di impuesto den un solo biaha of den varios biaha, Departamento di Impuesto ta recomenda pa cumpli na tempo y evita asina gastonan innecesario.

Gerencia di Departamento di Impuesto

11 di september 202