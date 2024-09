Departamento di Enseñansa Aruba cu prome encuentro di Alfabetisacion na Papiamento pa aña escolar 2024-2025

Recientemente a tuma luga e prome encuentro di Alfabetisacion na Papiamento pa aña escolar 2024-2025. Aki a cuminsa cu e trayecto di preparacion di e maestronan di klas 2. E trayecto di preparacion ta consisti di 6 encuentro pa ekipa e maestronan debidamente pa sigui cu e implementacion di e maneho nobo den klas 2. Minister di Enseñansa y Deporte, sr. Endy Croes, a habri e mainta cu un discurso cortico dirigi na e maestronan na unda a para keto na e importancia pa muchanan haya educacion y di por lesa y skirbi na nan idioma materno Papiamento. Minister a pone enfasis ariba e echo cu varios estudio mundialmente ta indica cu ora un mucha haya educacion den su propio idioma el o por expresa su mes miho y cu esaki lo tin impacto positivo ariba nan experiencia academico. Minister a menciona cu durante e prome siman di aña escolar 2024-2025 el a bishita varios scol basico y cu e por a nota un diferencia grandi den klas, caminda mas mucha ta participa activamente durante di les. Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) a duna un presentacion den cual a repasa e trabounan di e ultimo añanan. A splica e proceso cu a cuminsa cu e proyecto piloto Scol Multilingual (PSML) na 2009 na Colegio San Hose y Colegio Conrado Coronel. Di loke a siña di PSML a traha un plan di implementacion pa e metanan nucleo di Enseñansa Primario cu a yama e plan Scol Arubano Multilingual (SAM). A base di e data y experiencia colecta durante e periodo 2009-2024 y e maneho integral di idioma den enseñansa, gobierno a dicidi pa start cu e metanan nucleo di Papiamento y Hulandes. Esaki ta e implementacion di siña lesa y skirbi na Papiamento y Hulandes duna den un forma cu ta pas cu e contexto di Aruba. E maestronan di e dos scolnan piloto (PSML) tambe tabata presente pa duna sosten na e maestronan di klas 2 cu lo inicia cu e trayecto di preparacion. Por ultimo DEA a duna un splicacion tocante e plan di prepracion, professionalisacion y guia cu lo ofrece e maestronan di klas 2. Linguista dr. Joyce Pereira, kende semper a boga pa e balor di nos idioma Papiamento y su importancia den Enseñansa na Aruba, a duna un presentacion titula: “E importancia di Papiamento pa desaroyo general di e mucha biba na Aruba”. Durante su presentacion dr. Pereira a trece dilanti cu ta exisiti documento importante di UNESCO caminda ta enfatisa algun mensahe clave encuanto e importancia di enseñansa pa cu e bienestar di mucha e.o. cu mucha mester haya enseñansa den e idioma cu e ta compronde, uza un idioma cu e mucha no ta tende pafo di scol ta stroba e mucha su siñamento y cu por lo menos 6 aña di enseñansa den idioma materno ta importante. Dr. Pereira a papia tambe di e realidad di nos enseñansa y a remarca cu basa riba documento y estudio di UNESCO, nos enseñansa no ta autentico y no ta basa riba necesidad of realidad di Aruba. Alabes el a trece padilanti cu nos enseñansa no ta dirigi riba nos alumnonan y ta contra derecho di mucha. Dr. Pereira a papia tocante e importancia di idioma materno y cu idioma ta e aspecto di mas importante cu ta determina nos como hende; niun idioma no ta miho, mas bunita of mas importante cu otro. Pa cada pueblo su idioma ta un tesoro bibo masha grandi y cu ta via su idioma un pueblo ta pasa conocemento, historia y cultura di un generacion pa otro y si un idioma muri, ta henter un cultura, historia y herencia ta bay perdi. A finalisa e promer encuentro cu ehercicio activo na unda e maestronan a conecta cu otro y a crea diferente Comunidad Professional di Siñamento (CPS). Cada CPS ta enfoca riba diferente area specifico cu ta di importancia pa su participantenan. En total a forma cinco CPS. Durante e encuentronan venidero lo sigui traha den CPS pa prepara pa asina sigui cu e implementacion di siña lesa y scirbi na Papiamento den klas 2. E siguiente encuentronan di preparacion mensual lo tuma luga dia 14 di october 2024, 25 di november 2024, 27 di januari 2025, 31 di maart 2025 y 19 di mei 2025. Cada encuentro lo tuma luga bou guia di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) den operacion estrecho cu Centro di Desaroyo Profesional Continuo (CDPC) di Instituto Pedagogico Arubano (IPA). DEA ta gradici e diferente facilitadornan di Dienst Publike Scholen (DPS), Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) y CDPC pa nan aporte na e proceso di e promer encuentro pa e aña escolar aki y alabes DEA kier a yama danki na tur persona cu di un manera of otro a duna sosten na e encuentro. Pa mas informacion relaciona cu Enseñansa na Aruba por acudi na nos website www.ea.aw. Tambe por sigui nos den social media via nos facebook y instagram pages @educationaruba pa keda na altura di tur informacion