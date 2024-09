A.T.A. ta Comprometi cu e plan maestro ‘Seroe Colorado’ ‘Creando un impacto duradero pa e residente como e bishitante di e pais’

Aruba ta sigui conoce avance significativo pa medio di e desaroyo conforme e plan maestro dedica na ‘Seroe Colorado’, cual a lansa na 2020. E iniciativa aki, ta dirigi na mehora producto Aruba y crea un impacto duradero tanto pa e residente como e bishitante di e pais.

A.T.A. ta hunga un papel central den e Masterplan aki, como parti di su responsabilidad pa mehora nos producto turistico. E meta ambisioso di e plan ya a rindi resultado positivo cu Fase 1, cu a inclui santo pa e veld di baseball y asfalt pa e caminda direccion Baby Beach. Adicionalmente, na 2021, A.T.A. a contribui na renovacion di e trapinan di Rodgers Beach, cu despues a wordo embeyeci cu arte di mosaiek representando e bida marino den e area.

Na April 2022, A.T.A., como un parti integral di e Comision di Infrastructura, a mira progreso notabel den desaroyo di un parking lot nobo na Baby Beach. Esaki a keda complementa cu construccion di un muraya pa proteccion di tortuganan y renovacion di e trapinan di Baby Beach. Awor, e atencion ta dirigi pa ehecuta e plan pa Rodgers Beach como un paso siguiente den e Masterplan. E inversion total di parti di A.T.A., pa medio di fondo genera dor di turismo, den e proyectonan aki ta para na 3.64 miyon florin. Cu esaki ta demostra e compromiso pa embeyece y fortalece e producto Aruba, cual ta prioridad conforme maneho nacional di turismo.

Banda di esaki, A.T.A. ta kere fuertemente den e curason cultural y artistico di San Nicolas. San Nicolas ta unico y esaki mester mantene y protehe, mientras cu ta inverti y mehora unda mester.

A.T.A. su participacion den eventonan manera Aruba Art Fair, y cu esaki e creacion di muralnan y e sosten di nos artistanan local ta demostra e conexion profundo entre nos esfuersonan cultural y turistico. Eventonan manera Island Fest, y inversion den diferente museonan ta ehempelnan clave di e compromiso pa posiciona San Nicolas como un ciudad unico na Aruba. Alabes, A.T.A. ta orguyoso cu desde 2012 a opera un “Centro di Informacion pa Bishitante” den San Nicolas, un centro cu a ricibi hopi compliment pa e servicio excepcional cu ta ofrece.

Tur locual a comparti ta ilustra inisiativanan cu ta dirigi riba embeyece y mehora nos producto, cu e local central den esakinan, pero tambe cu e proteccion di nos naturalesa central y dunando realse na nos cultura. Tur esaki ta sirbi tambe pa conecta nos localnan cu nos bishitantenan aun mas.

Y tur e aspectonan clave aki ta yuda carga un maneho sostenibel di nos turismo. pa cu tur e inversionnan menciona y otro proyecto dirigi riba desaroyo di nos producto, no ta tene cuenta solamente cu e principio di “Building it with nature in mind”, pero tambe “Build it for the Locals and the Visitors will come”.

A.T.A. ta gradici entre otro Gobierno di Aruba, Ministerio di Turismo, DOW, DIP, DNM y ACF pa e apoyo y colaboracion.