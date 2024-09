MINISTER ENDY CROES A PRESENCIA E MOMENTO HISTORICO, UNDA E PROME 6 GRADUADONAN DI XAVIER UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE ARUBA A RICIBI NAN BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING DIPLOMA

ORANJESTAD: Diahuebs anochi, den un esfera ameno den auditorio di Xavier University na Santa Helenastraat, a tuma luga e Ceremonia di Graduacion di Xavier University School of Medicine (XUSOM) 2024. Rondona pa famia y amistad, e graduadonan a ricibi nan Bachelor of Science in Nursing diploma despues di a completa cuater (4) aña di estudio. E mandatario di Enseñansa, mayor, famia, amistad, profesor, directiva di Xavier University School of Medicine y demas invitadonan a celebra e momento historico, unda cu e prome seis (6) graduadonan a ricibi nan diploma. Durante e ceremonia diferente orado a hiba palabra, entre otro presidente di Xavier University School of Medicine Sr. Ravi Bhooplapur, CEO dr. Arun Dubey, Sra. Bonnie McGowan y Minister Endy Croes. E mandatario di Enseñansa a dirigi palabra na e graduadonan y a felicita nan cu e logro aki. A haci entrega di e galardon na e miho graduado Marie Henriquez. Despues di e ceremonia emocionante, a sigui e momento di celebracion dedica na e graduadonan.

Minister Endy Croes ta gradici Xavier University School of Medicine Aruba p’e invitacion y caluroso recepcion. Alabes, ta felicita presidente di Xavier University Sr. Ravi Bhooplapur, dr. Arun Dubey, su ekipo y staf pa organisa un anochi bunita pa e graduadonan. Tambe e mandatario di Enseñansa a gradici Hospital, Wit Gele Kruis Aruba, Stichting Hunto y Respaldo pa brinda e alumnonan e oportunidad pa haci nan pasantia.

“Esaki ta prome biaha den historia cu XUSOM tin un grupo di graduado den e estudio di enfermeria y for di inicio Gobierno di Aruba a aproba e estudio aki. E graduadonan por cuminsa traha na, entre otro hospital. Mi ta gradici Xavier University School of Medicine Aruba y tur stakeholder cu a haci e programa aki posibel. Alabes, ta felicita tur graduado y ta desea nan hopi exito den nan carera” Minister Endy Croes a conclui.