[VIDEO] Polis a detene homber pa a maltrata su ex-pareha, ambos ta indocumenta na Aruba

Despues di a saca placa na un ATM mas di 400 florin homber a cuminsa choka su ex pareha, ambos ta stranhero cu status no legal. Na prome instante e dama no kier perhudica e homber, pero mirando cu e dama mester a core pa su bida ora e homber a choke casi perde rosea y despues a core su tras pa forza e dama drenta auto. Segun e homber e no a hasi e dama Daniela nada mas bien e a gara e dama pa no bula for auto. Polis a detene e homber mirando e dama a bisa di lo entrega keho di maltrato contra su ex, e dama tabata basta emocional y na su nek por a mira marca cora door di e chocamento di e homber.