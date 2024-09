Ronella Croes (CEO A.T.A.) durante Aruba Global Travel Conference: Cambionan strategico y ambicioso dirigi riba conceptonan di “Responsible & Regenerative Tourism”

Posted in

Durante un discurso como parti di e Conferencia Global di Turismo, Ronella Croes CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a celebra den nomber di e industria turistico di Aruba e union entre socionan clave den turismo. Socionan di Norte America, Latino America, y Europa. Unda cu a enfoca riba fortalece e colaboracion entre lidernan di turismo, y a comparti e futuro di e industria di turismo di Aruba y su evolucion cual ta dirigi riba introduci aun mas accion cu ta cuadra cu e conceptonan di “Responsible Tourism” & “Regenerative Tourism”. Conceptonan cu Minister di Turismo y Salubridad Publico, Sr. Danguillaume Oduber y Sra. Sanju Luidens-Daryanani, CMO di A.T.A. tambe a ilustra den nan discurso.

Aruba ta keda un di e destinacionnan mas fuerte den e region Caribense cu rendimento halto y continuo. Caminda cu ta keda reconoce cu turismo ta keda e pilar vital di economia di Aruba. Den e mesun rosea, A.T.A. entre otro ta realisa cu mester tuma mas accion compara cu locual ya ta wordo haci pa maneha desaroyo di turismo. Cu enfoke riba entre otro e sentimento di “Overtourism” y Sostenibilidad, tanto globalmente como tambe na Aruba, ta reconoce cu e modelo di desaroyo y crecemento di añanan 90 no ta aplicabel mas. Ni pa awo y ni pa futuro. Un realisacion cu no ta nobo , y cu a wordo incorpora den e strategia di turismo di Aruba ya pa algun aña pa medio di e modelo di maneho cu a tipifica como uno di “High Value – Low Impact”. Pero desaroyonan ta exigi mas cambio.

Si compara e situacion di diferente destinacion globalmente manera, Mallorca, Barcelona, y Venesia, Aruba ta cambia su direccion pa preveni cu e problemanan aki bira uno mas serio. A.T.A. ta compromete su mes na sigui evoluciona for di un strategia dirigi riba “Sustainable Tourism”, pa uno denomina como “Responsible Tourism” y pa eventualmente yega na un strategia di “Regenerative Tourism”. Sr. Jeremy Sampson CEO di Travel Foundation a indica cu “Destination Marketing & Management Organizations” (DMMOs), pues den e caso aki un ‘A.T.A.’, mester ahusta accionnan aun mas pa move di strategia unda ta encurasha mas turismo pa uno unda ta enfoca riba “balancing it”. A.T.A. conforme maneho di turismo ya a bin ta enfoca riba esaki, pero A.T.A. y un y tur (pasobra e ta un esfuerzo colectivo) mester re-evalua. Den caso di A.T.A. e ta e motibo pakico riba un plataforma internacional, bou di mas cu 100 socio internacional presente awe, pero tambe bou di socionan local, awe a enfoca riba cambionan strategico y ambicioso. Tur conforme A.T.A. su di 4 plan di maneho (esta su di 4 “Multi-Annual Corporate Strategy”).

A.T.A. lo sigui basa su strategia riba atrae e bishitante di balor halto. Lo stabilisa e crecemento den cantidad di ‘stayovers’ pa asina por dirigi y cambia e enfoke na atrae proporcionalmente mas bishitante cu no solamente un perfil economico desea, pero cu tin e mentalidad di tambe balora “Responsible Tourism”, cu ta contribui na nos economia, cu ta respeta nos cultura y medio ambiente, y ta proteha nos isla, Aruba. Cambio den comportacion lo wordo promovi mediante educacion y den diferente etapanan di e “Customer Journey” di e bishitante segun e plan di communicacion. A.T.A. y pues Aruba como destino turistico popular internacional, lo posiciona su mes como un destino cu ta bai papia mas di e topiconan menciona te hasta promer cu un persona bishita y mas cu claro, durante e otro etapanan di e “Customer Journey” cu ta referi na nan como e “Feel It”, “Want It”, y “Get It”. Ta añadi na e modelo di comunicacion di A.T.A., “Protect It”. Cu esaki lo tene cuenta cu proteccion di nos isla conforme e manera cu nos ta comunica cu e bishitante nobo of esun cu ta ripiti, cu nos localnan incluyendo negoshinan local cu mester carga y sostene e vision, y cu nos bishitantenan di afo durante di nan vacacion tambe.

Locual tambe ta notabel den e di 4 plan di maneho ta cu A.T.A. no lo yama nos turistanan ‘bishitante’ (“visitors / arrivals”) mas pero mas bien ‘huesped’ (“guests”) unda cu lo enfoca riba no solamente kiko Aruba por duna su bishitantenan / huespednan, pero riba kiko nan tambe por haci pa Aruba. Como huespednan den nos cas, nos ta enfoca aun mas riba locual ta importante pa nos bienestar como Aruba y nan ta yuda nos den esaki, pero alabes nan tambe ta proteha e isla y experiencia vacacional cu ta asina bon pa nan, y pa nan bienestar! Sea cu nan ta biaha como pareha, den famia etc.

A.T.A. a ilustra con satisfecho nos ‘huespetnan’ ta y pakiko nos ta para pa e cambio strategiconan menciona! Pa salvaguardia e Aruba cu ta hogar pa nos tur como residente, pero tambe pa proteha e Aruba cu hopi ta considera nan hogar pa un siman of pa mas tempo! Nan “home away from home!” Pues ambos nos como localnan y nos huespednan tin e responsabilidad cu nos Aruba y mester haci mas pa ‘protehe esaki’. Y esaki ta netamente locual A.T.A. lo haci.

Ta subraya cu A.T.A. a bin ta haci hopi esfuerso caba y lo haci aun mas, pero no por carga esaki su so, pasobra no ta un responsabilidad di A.T.A. so.

Socionan internacional presente, por a forma parti di un discurso unda a ilustra ehempelnan di con ya caba tin hopi aspecto ta haña atencion a base internacional, pues como parti di con ta posiciona Aruba, y a base local esta den kiko inversion ta bai y otro esfuerso den producto turistico. A ilustra con hopi enfasis ta wordo poni riba investigacion y data, pa asina tuma e mihor decisionnan pero tambe formula mihor conseho y ‘input’ como parti di A.T.A. su papel den hopi comision, huntanan y simplemente como e autoridad di turismo unda ta trata di pone tur nanishi den mesun direccion. Asina a menciona algun punto clave como parti di e “Local Sentiment Survey” cu a ser efectua e aña aki, pero tambe e “Visitor Sentiment Survey” y multipel otro investigacion haci, cu a yuda den formula cambionan strategico.

E industria di turismo na Aruba, pero tambe global ta uno fuerte y vibrante, pero tambe vulnerabel. Aki a indica cu A.T.A. y tur socio ta keda hopi atento na desaroyonan! Ta keda vigilante! Principalmente den caso di Aruba cu ta forma parti di e 3 paisnan na mundo mas dependiente di turismo, ora considera contribucion di turismo (%) na e pais su producto interno bruto (GDP). Ta consciente di desafionan y a ilustra varios cu por ta presente den e diferente regionnan, pero a ilustra con Aruba ta prepara, ta sigui inverti y ta introduciendo cambionan importante! E meta colectivo ta keda ‘Un Aruba Dushi pa Biba ta Un Aruba Dushi pa Bishita’.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta pone enfasis pa mehora y mantene esfuerzonan pa logra e balans entre cuater pilar: ‘Calidad di Bida di e Residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, ‘Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente’, y ‘Contribucion Economico na nos isla’. Ta enfoca na atrae e bishitante cu lo inverti mas (calidad en bes di cantidad mirando cu capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.), lo aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion