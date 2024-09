Dia di Limpieza Mundial 2024. Pa prome biaha observa oficialmente pa Nacionnan Uni pa logra mas conscientisacion di e tema di desperdicio y con pa maneh’e.

ORANJESTAD – 2024 ta e di siete aña consecutivo cu ta organisa e Dia Mundial di Limpieza (WCD) riba dia 20 di september. E aña aki, ta e prome biaha, WCD ta aparece riba e calendario di e dianan y simannan internacional observa pa Nacionnan Uni (UN). ‘Let’s Do It World’, ta un NGO cu ta un miembro acredita di e Programa di Medio Ambiente di Nacionnan Uni (UNEP), y e Asamblea di Medio Ambiente di Nacionnan Uni (UNEA). Na juli 2023, e Grupo di Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDG) di Nacionnan Uni a reconoce ‘Let’s Do It World’ cu su premio di mobilisacion pa organisa Dia Mundial di Limpieza. Na december 2023, Nacionnan Uni a anuncia su ratificacion unanime di e resolucion y a declara 20 di september como Dia Mundial di Limpieza. Esaki ta yuda aporta na e importancia di e causa, unda cu mas hende na mundo ta mas consciente di e tema di desperdicio y e vision di e organisacion. E aña aki tambe tin un tema mara na e dia observa, esaki ta ‘Make Room For Life!’ traha luga pa bida.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta refeleha ariba e topico aki y por deduci cu un bon maneho di desperdicio no solamente ta necesario pero ta encera un accion di un y tur pa asina nos tin un Aruba limpi pa biba riba. Den e relato aki DNM ta trece dilanti algun dato global di e diferente manera cu cuidadanonan por contribui na esaki na un manera responsabel.

Dia mundial di Limpieza ta un di e camindanan pa inspira cambio social duradero den actitud di hende relaciona cu e maneho di desperdicio en general. Pa aña, humanidad ta genera biyones di tonelada di sushedad solido. Sin accion e cantidad di sushedad na mundo lo aumenta cu 70%, si nos sigui riba e trayectoria actual, pa 2050. Ademas, tin mas di 3.5 biyon di hende cu no tin acceso na sistemanan eficiente di maneho di desperdicio. Un cantidad grandi di desperdicio ta caba den un incinerador of ta bay den naturalesa, lama, y tambe den sistema di riunan na otro parti mundo. Aki na Aruba, Ministerio di Naturalesa cu e accion Baki den Bario “Limpi Limpi” a logra, durante e periodo di september 2023 pa augustus 2024, pa colecta un total di 264.18 ton (264,180 kg) di ‘green waste’ y 1,076.28 ton (1,076,280 kg) di ‘bulk waste’.

Significativamente, resultado di Dia Mundial di Limpieza 2023 a mira tres tendencia global importante cu a aumenta: participacion di hobennan y studiante, oficialnan di gobierno local y nacional, y e cantidad grandi di e desperdicio colecta 218,704 tonelada.

“‘Make Room For Life!’ ta un yamada global pa tuma accion responsabel y drastico pa cu e tema di desperdicio. Nos recursonan natural ta confronta contaminacion diario di material di desperdicio cu ta contamina e medio ambiente, asina menasando bida na mundo. Locual tin cu compaña e accion di limpieza pa traha luga pa bida na tera ta e cambio den comportacion y mente di hende pa cu consumo y desperdicio.

Si bo ta interesa di participa na Dia di Limpieza Mundial, tin un par di cos cu bo por haci y tene cuenta cu nan:

Tuma e decision pa cambia bo patronchi di consumo y reduci bo mesun cantidad di desperdicio cu bo ta genera. Con pa haci esaki? Nenga plastic di un solo uzo, incorpora e 5 R’nan ora di pensa di of adkeri un producto. E 5- R’ nan ta: ‘rethink, refuse, reduce, reuse y recycle’ productonan. Ora di recicla tambe pensa riba recicla productonan organico limpi tambe, pa asina traha bo mesun gordura di e resto di berdura y fruta curu y foyonan, etc.

Organisa bo mes un evento di haci limpi. Forma un grupo di amigonan y famia, scoge un area y haci esaki limpi, liber di sushedad. No corta ningun mata solamente pikimento di sushi, sortia esaki y deshaci di esakinan na e localidad asigna na un manera responsabel.

Sea un boluntario na ocacion di un beach clean-up of área cleanup den bo mes bario. Tin hopi organisacion cu ta traha na bienestar di medio ambiente manera Turtugaruba, Scubblebubbles, Plastic Beach Party y mas.

Participando na e accion di Dia Limpieza Mundial na bo mesun pais, bo ta yuda trece conscientisacion di e reto importante aki y haci un diferencia den bo comunidad y pa e naturalesa y medio ambiente di Aruba. Bo esfuerso ta locual ta haci e diferencia pa duna bida un oportunidad y dun’e su luga. Mescos ta duna bida su luga (‘Make Room For Life’) asina mes sushedad y despercicio tin su luga asigna.