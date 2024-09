Minister Endy Croes: E STUDIANTENAN CU TA DESEA DI CONTINUA CU NAN ESTUDIO AVANSA NA HULANDA TA CORDIALMENTE INVITA PA UN SESION INFORMATIVO DIA 26 DI SEPTEMBER PROXIMO E sesion informativo ta inicia pa 6 pm.

ORANJESTAD: En conexion cu e proyecto di Studentenkamer, Minister Endy Croes ta bishitando diferente scol secundario na Aruba pa invita e alumnonan pa un atardi di informacion. Diaranson mainta, e mandatario di Enseñansa a bishita Schakel College na Boegoeroei. E mandatario di Enseñansa y Deporte tabatin e oportunidad pa combersa un rato cu e studianten di havo 4, 5 y vwo 5, 6, alabes invita esnan cu ta desea pa continua cu nan estudio na Hulanda of den exterior pa un atardi dedica na nan. E sesion informativo aki ta tuma luga dia 26 di september proximo na The Movies na Gloria. Esaki ta di tres (3) aña consecutivo cu ta organisa e proyecto aki. E meta ta pa yuda y motiva e alumnonan inscribi pa camber (studentkamer) na tempo. Manera ta conoci, e guera na Ukrania y Israel ta pone cu Hulanda ta hayando mas refugiado. Esaki ta trece cu ne cu e cupo di camber ta bira menos. E lista di espera pa haya un camber a bira di 2 pa 4 aña. E camber di e ciudadnan, manera Utrecht y Eindhoven ta limita y e lista di espera a bira di 3 pa 4 aña. Durante e sesion informativo lo tin diferente orado profesional cu lo brinda informacion di entre otro alohamento (huisvesting) na Hulanda. Lo a comparti e retonan pa haya un vivienda na Hulanda. Seccion Facilidad pa Estudio di Departamento di Enseñansa di Aruba (DEA) lo duna informacion di e fiansa di Arubalening y con pa yega na un prestamo, alabes a contesta e preguntanan relaciona cu e topico aki. Adicionalmente, Sra. Paloma Osorio di Fundacion Plan di Bida lo duna informacion na e alumnonan tocante maneho di presupuesto. Sra. Lisanne Sambo – Gomez di Realign Caching, Consultancy & Services lo trata e topiconan: escogencia di estudio y con pa yena e formularionan. Tambe ta importante pa prepara tanto e mayor, como e studiante pa e reto nobo aki. Sr. Franklin Seute, autor y orado di e buki “Living Rich as a Student in the Netherlands” lo comparti hopi tips valioso di entre otro, maneho di placa como studiante.

Directora di Stichting Onderwijs Combina Sra. Inge La Haye a expresa cu nan ta hopi contento cu e bishita di minister na e scol, unda cu personalmente el a invita e alumnonan di “voorexamenklas” y “examenklas” pa e proyecto di Studentenkamer. Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici Sra. Inge La haye, docente- y alumnonan pa e caluroso recepcion. Alabes, ta recorda nan pa inscribi hunto cu un (1) mayor pa e sesion informativo.