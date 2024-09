Pa tres siman consecutivo, ta un exito pa Zr.Ms. Holland. den 3 ora a captura 2 lote di droga diasabra

Pa tres siman consecutivo, ta un exito pa Zr.Ms. Holland. E biaha aki no cu un, sino cu dos captura di lote di droga. Diasabra 21 di september, e boto di guera a captura dos go-fast den areanan di islanan ABC den un lapso di tres ora. Un total di shete sospechoso a ser deteni y a confisca mas di 1790 kilo di cocaina.

Diasabra madruga e avion di patruya Dash-8 di Guarda Costa di Caribe a detecta un Go-Fast sospechoso den lama di Caribe. Zr.Ms. Holland a drenta den accion inmediatamente y a manda su Frisc na e sitio indica. Manera e cuatro (4) contrabandistanan a mira e Frisc nan a cuminsa tira e pakinan di droga den lama. Nan a para e boto y finalmente nan a entrega nan mes. Den total, e cuatro contrabandistanan a trese 1290 kilo di cocaina. Nan tabata 3 homber venezolano y 1 colombiano a bordo.

Poco despues di cu e sospechosonan y e droganan tabata a bordo Zr.Ms. Holland, e barco a topa cu un otro go-fast danki na su sistema di radar. E biaha aki e contrabandistanan no a entrega na mes y a benta e droga den lama y a purba huy. Guarda Costa a tira riba e motornan y e boto no por a sigui mas. Zr.Ms Holland a logra saca 500 kilo di cocaina for di lama. E contrabandistanan tabata 3 homber venezolano a bordo di e Go Fast.

E sospechosonan y e droga di e prome captura a ser traspasa pa Cuerpo Policial di Curaçao. E droga y sospechosonan di e di dos captura a ser entrega na Cuerpo Policial di Bonaire. E droga confisca a ser destrui na e mesun momento.

Zr.Ms. Holland ta e boto di guera cu ta staciona den Caribe. El boto aki ta traha alternativamente cu Guarda Costa di Merca y e Guarda Costa di Caribe den operativonan antidroga. E dos casonan aki a ser efectua riba instruccionnan di Guarda Costa di Caribe.