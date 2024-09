Aruba ta keda popular den ricibi huespednan cu ta ripiti nan bishita regularmente  

Posted in

Aruba ta conoci pa su nivel halto di huespednan cu ta bishita e isla frequentemente. Por indica cu 53.6% di e huespednan aki ta Baby Boomers cu principalmente ta keda den Timeshares. Unda cu generacionan, manera Millennials y Gen X, ta prefera keda den hotel European Plan. Aruba ta atrade 50.7% di e huespednan cu tin un bon entrada anual di $100,000 of mas, for di esaki 35.1% ta prefera keda den hotel European Plan. ‘Word-of_Mouth’ ta keda un influencia fuerte, unda cu 70.1% di e huespednan ta busca conseho for di famia y/of amigonan. A pesar di nan lealtad, 64.5% ta keda busca variedad na otro destinacion, pero asina mes ta keda bolbe Aruba. Por menciona cu hasta Millennials ta prefera di bolbe regularmente na un pais manera Aruba. En general, por indica cu e huespednan aki ta gusta gasta mas na entretenimento y excursion, pero esnan cu ta keda na hotel European Plan ta mas dispuesto pa gasta den gastronomia y experencianan luhoso. Na final, 72.8% di nos bishitantenan ta planiando pa vacacion na un playa/laman den e siguiente 12 lunanan, unda cu 46.3% lo probablemente combina esaki cu un ‘guided tour’.

A.T.A. lo keda pone enfasis pa mehora y mantene esfuerzonan pa logra e balans menciona segun e modelo di High Value-Low Impact cu ta consisti di cuater pilar; ‘Calidad di Bida di e Residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, ‘Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente’, y ‘Contribucion Economico na nos isla’. Lo enfoca na atrae e bishitante cu lo inverti mas, pero alabes e bishitante cu ta mas consciente y ta balora y proteha nos cultura, naturalesa, tera, awa, nos hende, y nos economia.

ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

VOLUMEN (“STAYOVER”) CU RESULTADO POSITIVO ADICIONAL DI 17.5% DEN AUGUSTUS 2024 COMPARA CU AUGUSTUS 2023

Conforme e demanda por bai mira tambe cu e aerolineanan lo sigui expande capacidad y asina permitiendo nos captura e demanda. Den augustus 2024, Aruba a ricibi un total di 126,058 huesped “stayover”, esaki ta un crecemento di 17.4%, si compara cu augustus 2023, unda a ricibi 107,403 huesped “stayover”.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den augustus 2024, 77.7% di e total di e huespednan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 5.6% a bishita for di Europa, 13.7% a bishita for di Latino America y 2.9% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den augustus 2024 25.5% di huesped a keda den hotelnan European Plan, 16.5% a keda den hotelnan All-Inclusive, 26.4% a keda den Timeshare, y 31.6% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como short-term vacation rentals.

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2023, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara augustus 2024 cu augustus 2023 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 8.1 punto di porcentahe, for di un averahe di 46.5% na augustus 2023 pa un averahe di 54.6% na augustus 2024.

Den caso di entrada, si compara augustus 2023 cu augustus 2024 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 19.4%.

Short-term Vacation Rentals 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Occupancy 42.9% 33.8% 52.5% 50.6% 46.5% 54.5% Revenue 5,422,198 4,308,828 9,945,480 12,209,096 17,823,700 21,279,255 ADR 161 171 203 225 264 288

2024 (Year to Date)

Te cu augustus 2024, Aruba a ricibi un total di 987,186 huesped “stayover”, esaki ta un crecemento di 17.5% compara te cu augustus 2023, unda a ricibi 839,99 huesped “stayover”. Ora ta yega na lider den mercado, te cu augustus 2024, 80.7% di e huespednan ta di Norte America, 4.6% ta di Europa, 12.2% ta di Latino America, y 2.4% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balanse entre aumenta e balor economico di e huesped, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balanse menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e cantidad cu nos cas ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.