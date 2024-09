Sesion Virtual riba oportunidadnan na Washington DC

Dialuna, 30 september, Minister Plenipotenciario na Merca, sra. Zulema Dabian-Erasmus lo tene un sesion virtual pa un y tur interesa den oportunidadnan na Washington DC pa por enrikece nan carera profesional. E sesion virtual aki lo tuma lugar 9.00 a.m. EST pa asina duna posibilidad pa studiantenan na Hulanda join tambe. Mirando e diferencia di tempo, esaki lo ta 3.00 pm pa studiantenan na Hulanda. Pa por participa mester solamente registra pa haya e zoomlink.

E sesion virtual ta brinda informacion valioso pa studiantenan na Merca, Aruba, Hulanda cu kier haya experiencia di trabou na Washington DC pa asina haci nan curiculo mas atractivo pa ora di busca trabou. E sesion aki tambe ta interesante pa profesionalnan na Aruba cu kier un cambio den nan carera y ta interesa pa scucha oportunidadnan di trabou na organisacionnan internacional.

Durante e sesion virtual lo tin presentacion di Worldbank y Inter-Amercian Development Bank pa splica riba e asina yama ‘internships’ cu ta e manera pa drenta den e organisacionnan aki como profesional of recien gradua. Netherlands-America Foundation lo duna un presentacion di fondonan cu tey pa studiantenan di nacionalidad Hulandes pa haci un Master’s degree na Merca y/of haci un Internship na Merca, incluyendo nan conocido DC Summer Internships. E profesional Arubiano na Organization of American States, Jennifer Molina Vrolijk, lo termina e sesion contando di su experiencia di internship na Washington DC despues di a gradua na Hulanda.

Por registra ainda pa e sesion virtual, Opportunities in DC, door di manda un email pa was-gma@minbuza.nl of door di registra via e link aki: Opportunities in DC

Minister Plenipotenciario como e representante di Aruba na Merca, ta sostene Aruba y identifica oportunidadnan pa Aruba riba tur area. E ta traha na Embahada di Reino na Washington, DC. Un di su tareanan ta e capacitacion di hobennan. Merca ainda ta sinti como un pais caro pa studia y dificil pa stage. Sin embargo cu e informacion corecto kier mustra cu no mester ta asina. Ademas pa profesionalnan cu kier enrikece nan carera tin diferente oportunidad. Paisnan normalmente ta purba stimula presencia di nan profesionalnan den organisacionnan internacional, pasobra esakinan ta esunnan cu ta identifica oportunidadnan pa e desaroyo di nan pais.

Den pasado Minister Plenipotenciario a organisa un Peer-to-Peer Conversation hunto cu Education USA pa studiantenan cu ta bayendo Merca. Ademas a traha hunto cu Universidad di Aruba pa por a brinda studiantenan di OGM un programa completo durante nan bishita na Washington, DC na juni. E intencion ta pa brinda mas sesion di capacitacion.