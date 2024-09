ORANJESTAD: Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister Endy Croes a elabora riba e iregularidad cu a tuma luga den Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA). Den luna di september e aña aki, Minister Endy Croes a wordo informa door di e presidente di e Hunta di Supervision di SSA cu nan a detecta supuesto iregularidad. Mesora Minister Endy Croes a pidi pa haci un investigacion pa tin claridad. Dia 10 di september ultimo, den ora di atardi e persona di SSA, kende supuestamente ta sospecha di ta esun involucra den e caso aki a yega Aruba como cu e tabata den exterior. Dia 11 di september mainta, pues e siguiente dia e Hunta di Supervision a yam’e aden y a schors e mesora tumando su laptop, yabi y pertenencianan di SSA pendiente e investigacion. Minister Endy Croes a indica cu ta trata entre otro, primoridalmente di tres (3) nomber cu lo tabata ricibi cierto suma pa organisa proyecto/ evento deportivo, pero aparentemente e proyectonan aki no a tuma luga. Esaki a sosode varios bes, unda e mesun tres (3) nombernan a bin dilanti. E tres (3) personanan aki ta desconoci pa e mandatario di Deporte y pa e Hunta di Supervision di SSA. Esaki ta e linea cora cu a lanta e sospecha y a haci un investigacion mas profundo. Di ki suma ta trata aki no ta conoci ainda, ta calcula cu e ta bou di 250 mil florin, pero investigacion lo determina esaki cu exactitud. “Mi ta contento cu a cay riba e iregularidad tempran y cu a actua diligentemente,” Minister Endy Croes a enfatisa. Tambe, e mandatario di Deporte a subraya cu door cu ta den aña di eleccion prensa comprometi a haci hopi sensacion cu e noticia aki culpando diferente minister y susha nomber di hende cu no tin nada di haber cu e caso aki. Minister Endy Croes a enfatisa cu ningun minister no tin ni arte ni parti den esaki. Tampoco ningun miembro di Hunta di Supervision tin algo di haber den esaki manera speculacion di cierto prensa. Ademas, Minister Endy Croes a informa cu el a ricibi informacion di e Hunta di Supervision di SSA cu e persona envolvi recien a acepta por escrito su culpabilidad. E investigacion final lo determina e proceso cu mester wordo cana. Fuera di esaki, Minister Endy Croes a clarifica cu SSA ta un fundacion riba su mes di un “two tier model” consistiendo di un Hunta di Supervision cu ta controla y un “bestuur” cu ta e director cu ta encarga cu e parti operacional. E placa di SSA ta bay pa e federacionnan. Banda di esaki, tin un presupuesto destina pa entre otro, CEMEDAR y Premio Excelencia den Deporte (PED), unda cu ta reconoce e atletanan cu mas a destaca. Tambe tin presupuesto pa Weganan Escolar, unda cu 45 scol y mas di 1000 alumno ta participa den diferente disciplina y tin fondo aloca pa Weganan Interinsular. Minister Endy Croes a sigui splica cu ora ta organisa un evento manera PED tin su costo y ningun hende no ta traha por nada entre otro, tin cu paga un compania di sonido, decoracion, usher, MC, artista y premio.

E Hunta di Supervision di SSA a tuma e medidanan necesario pa e continuacion di operacion no wordo perhudica den e caso aki. Alabes, Minister Endy Croes ta garantisa cu no lo stroba deporte y a tuma tur medida necesario pa algo asina aki no ripiti. Tambe ta garantisa e federacionnan cu nan placa t’ey. Tur federacion cu a solicita subsidio pa nan proyecto pa aña 2024 y a haya aprobacion na luna di januari 2024 ta keda vigente y lo sigui ricibi nan subsidio manera cu e ta aproba. “Nos ta lamenta e echo. Nos ta para pa integridad y na momento cu nos a wordo informa cu tin algo mesora a tuma e pasonan corecto. Nada lo para of stroba deporte y a tuma medida adicional pa garantisa cu deporte no lo bira victima”, Minister Endy Croes a finalisa.