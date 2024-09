Diadomingo madruba a drenta informe di cu ladronnan ta purbando di horta un auto of for di un auto na un cas na Malmok, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ladronnan lo a purba di bay cu e auto of horta cosnan for di den dje. Pero esakinan nan no a logra ya cu e habitantenan a sali afor y e ladronnan a core bay for di e sitio. Polis a tira bista rond di e vecindario pero no a logra topa cu e ladronnan aki.