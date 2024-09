Aruba Airport Authority N.V.: Liderando e caminda durante “SDG Action Week 2024”

Oranjestad- Orguyosamente Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a organisa diferente actividad pa promove y contribui na e Siman di Accion Global di SDG 2024 di Nacionnan Uni (UN).

E tema di Sustainable Development Goals (SDGs) Action Week 2024 p’e aña aki ta “Lead the Way/ Lidera e Caminda”, caminda liderazgo sostenibel pa progreso transformativo ta inclui hende, organisacion y compania. Durante e siman di 19 di september pa 25 di september 2024, Nacionnan Uni y demas partner mundial a aumenta e compromiso y accion rond mundo riba e 17 Metanan di Desaroyo Sostenibel.

AAA a prepara un programa pa SDG Action Week 2024 cu a enfoca riba fortalece su esfuersonan pa medio di colaboracion cu tanto partner local como internacional cu ta contribui na diferente SDG. E siman a inicia cu un presentacion di Fundacion Contra Violencia Relacional (FCVR) riba Promociona Relacionnan Saludabel- combatiendo violencia domestico. E siguiente dia a consisti di dos training di introduccion y conscientisacion di Sunflower Hidden Disabilities Program p’e personal di AAA y e comunidad di aeropuerto facilita pa Health and Wellness Coordinator di AAA den preparacion pa e lansamento oficial cu lo tuma luga na luna di october. Como parti di World Beach Cleanup Day, a organisa un limpiesa rond di lama conhuntamente cu Tropical Bottling Company na Grapefield Beach, San Nicolas, cu a consisti di un total di 130 participante combina. Pa conclui cu SDG Action Week, riba dia 25 di september a tuma luga e hisamento di e bandera oficial di SDG den presencia di personal di AAA y comunidad di aeropuerto.

“AAA ta sigui promove SDG di Nacionnan Uni dentro di AAA y bou di e comunidad di aeropuerto y ta curasha participacion activo den e actividadnan cu ta contribui positivamente na e metanan global aki. Como cu e tema di e aña aki tabata Lead the Way, nos ta kere firmemente cu door di organisa tipo di actividad y iniciativa aki y crea partnership, nos ta un organisacion ehemplar tanto pa comunidad local como tambe pa esnan internacional y ta spera di por impacta positivamente y curasha e otronan pa haci mescos”, asina Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager di Aeropuerto di Aruba a duna di conoce.

Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport.

Fecha: September 25, 2024

Aruba Airport Authority N.V.:

Leading the Way during SDG Action Week 2024

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly organized different activities to promote and contribute to the United Nations’ (UN) Global SDG Action Week 2024.

This year’s Sustainable Development Goals (SDGs) Action Week 2024 theme was Lead the Way in which sustainable leadership for transformative progress includes people, organizations, and companies. During the week of September 19 through September 25, 2024, the UN and its global partners scaled up engagement and action across the world on the 17 Sustainable Development Goals.

AAA prepared an SDG Action Week 2024 program focusing on strengthening its efforts through collaboration with both local and international partnerships contributing to different SDGs. The week initiated with a presentation by Fundacion Contra Violencia Relacional (FCVR) on Promoting Healthy Relationships – combatting Domestic Violence. The next day included two introduction and awareness training of the Sunflower Hidden Disabilities Program for AAA and Airport Community personnel facilitated by AAA’s Health and Wellness Coordinator in preparation for the official launch in October. As part of World Beach Cleanup Day, a beach cleanup was organized together with Tropical Bottling Company at Grapefield beach, San Nicolas, with a total of 130 participants combined. To conclude the SDG Action Week, the official SDG Flag Hoisting took place on September 25, 2024, on SDG Flag Hoisting Day in the presence of AAA personnel and the airport community.

“AAA continues to promote the UN SDGs within AAA and among the airport community and encourages active participation in activities that positively contribute to these global goals. As this year’s theme was Lead the Way, we strongly believe that by organizing these types of activities and initiatives, and creating partnerships, we are being an exemplary organization to both local and international communities and hope to positively impact and encourage others to do the same”, said Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager of Aruba Airport.

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe

environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: September 25, 2024

Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V:

Liderando el camino durante la Semana de Acción ODS 2024

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) organizó con orgullo diferentes actividades para promover y contribuir a la Semana de Acción Mundial sobre los ODS 2024 de las Naciones Unidas (ONU).

Este año, el tema de la Semana de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2024 fue Liderar el camino, en el que el manejo sostenible para el progreso transformador incluye a personas, organizaciones y empresas. Durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2024, las Naciones Unidas y sus socios globales intensificaron el compromiso y la acción en todo el mundo en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La AAA preparó un programa para la Semana de Acción ODS 2024 centrado en reforzar sus esfuerzos mediante la colaboración con asociaciones locales e internacionales que contribuyen a diferentes ODS. La semana comenzó con una presentación de la Fundación Contra la Violencia Relacional (FCVR) sobre la promoción de relaciones sanas y la lucha contra la violencia doméstica. Al día siguiente, el Coordinador de Salud y Bienestar de la AAA impartió dos cursos de introducción y concienciación sobre el Programa Girasol de Discapacidades Ocultas para el personal de la AAA y de la comunidad aeroportuaria, como preparación para el lanzamiento oficial en octubre. Como parte del Día Mundial de Limpieza de Playas, se organizó una limpieza de playas junto con Tropical Bottling Company en la playa de Grapefield, San Nicolás, con un total de 130 participantes. Para concluir la Semana de Acción de los ODS, el 25 de septiembre de 2024 se llevo a cabo la izada oficial de la Bandera de los ODS, esto fue presenciado por el personal de la AAA y la comunidad aeroportuaria.

“La Autoridad Aeroportuaria de Aruba sigue promoviendo los ODS de la ONU dentro de AAA y entre la comunidad aeroportuaria y fomenta la participación dinámica en actividades que contribuyen positivamente a estos objetivos mundiales. Como el tema de este año era Liderar el camino, creemos firmemente que al organizar este tipo de actividades e iniciativas, y crear asociaciones, estamos siendo una organización ejemplar para las comunidades locales e internacionales y esperamos tener un impacto positivo y animar a otros a hacer lo mismo”, dijo Christine Kaarsbaan-Leo, Gerente de Sostenibilidad y Salud del Aeropuerto de Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 77% de Estados Unidos y Canadá, un 15% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,

Fecha: Septiembre 25, 2024