Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta comparti resultado di ‘Local Sentiment Survey’  ‘Ta reconoce cu mester evoluciona y drenta e siguiente era di turismo’

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta continua cu e compromiso pa midi y compronde e sentimento di e comunidad local encuanto turismo. E prome coleccion di data a tuma lugar na 2018 durante e periodo di celebracion di Dia di Himno y Bandera cu bishita na varios Centro di Bario rond di e isla cu e meta pa ripiti e investigacion aki cada dos aña.

Den 2020, e investigacion aki no por a wordo completa pa motibo di e pandemia di COVID-19. Despues di e pandemia, A.T.A. a propone pa reevalua e sentimento di e comunidad pa asina por identifica cualkier cambio debi na e pandemia. Den mei 2022, cu asistencia di diferente studiante di Universidad di Aruba, A.T.A. a percura pa incorpora un metodo amplio pa colecta feedback, usando tanto encuesta online como tambe entrevistando miembronan di nos comunidad.

Den 2024, data a wordo colecta na cumienso di Maart, riba fechanan di 1, 2, y 17 riba Plaza Betico Croes durante e Evento Cultural, y riba nos dia Nacional di Himno y Bandera 18 di maart na varios Centro di Bario di entre otro; San Nicolaas, Savaneta, Brazil, Santa Cruz, Piedra Plat, como tambe na Royal Aruba Aloe y Museo Arqueologico. Un encuesta tabata disponibel via Qualtrics utilisando un link di URL y un codigo QR, cu a wordo comparti a traves di medionan di prensa local, plataformanan di red social di Oficina di Turismo (A.T.A.), y promovi di diferente manera. Alabes, ta di menciona cu a acerca y a ricibi participacion di trahadornan na diferente negoshinan local, y studiantenan di Universidad di Aruba y Colegio E.P.I. Ultimo dia cu participantenan por a yena e encuesta tabata dia 15 di april 2024.

Den 2024, A.T.A. a dicidi di haci un evaluacion(“review”) independiente di e methodologia usa p acu e Local Sentiment Survey. E evaluacion aki a wordo haci door di MGM Source y a enfoca riba diferente aspecto manera e metodologia aplica, preguntanan di e encuesta, ‘sample sizing’ y ‘target market’, e proceso di e coleccion di e encuestanan, ‘data entry process’, y ‘quality of collected results, confidence level y effectiveness’. Tambe A.T.A. a introduci un ‘thematic analysis’ pa por a segmenta tur e comentarionan colecta den topiconan. A.T.A. a inverti tempo den esaki y awor cu a completa e aspecto aki, ta pasa na comparti e resultadonan.

A colecta un total di 3,583 encuesta, di cual 2,053 encuesta tabata online y 1,530 tabata encuestanan ‘face-to-face’. Despues di a check pa erornan (por ehempel encuestanan no completo), a establece e cantidad final na 2,592 encuesta. Basa riba e poblacion local di 107,566 (Central Bureau di Estadística 2023), por conclui cu e total di encuestanan corectamente colecta ta carga un nivel di confiansa di 95% y un ‘margin of error’ di 5%. Segun e resultadonan revisa di MGM Source (e consultantenan cu e haci e revision) e cantidad di encuesta colecta (2,592) pa e encuesta di ‘Local Sentiment’ tin un nivel di confiansa di 99% y un ‘margin of error’ di 2.5% cu ta surpasa e minimo necesario.

Actualmente, A.T.A. ta tumando pasonan proactivo pa redefini e modelo di turismo a traves di ‘Responsible Tourism’ y finalmente ‘Regenerative Tourism’. Accionnan lo dirigi nan mes riba esaki cu aspiracion pa Aruba avansa y posiciona su mes como lider den practica di turismo responsabel y sostenibel pa generacionan cu ta sigui. Varios cambio a wordo comparti recientemente y lo sigui haci esfuerso pa sigui comparti esakinan.

Ta di menciona cu A.T.A. ta orguyoso di e ehecucion positivo y constante di e sector di turismo. Aruba ta continua di ta un di e mihor destinacion den region Caribe cu un demanda y posicionamento halto. Aunke cu esaki ta e caso, ta di reconoce cu nos destinacion ta na un crusada. Ta importante pa reconoce un cambio di sentimento di turismo mundialmente. E impacto negativo excesivo di turismo riba e comunidad anfitrion y ambiente natural ta real, y na Aruba nos no ta immuun na e ola di sentimento mundial aki.

Resultado

E resultado a indica cu un number significante di participantenan di e encuesta ta reconoce cu turismo ta un industria clave y e motor di e economia di Aruba. 68% di e poblacion di participantenan di e encuesta a expresa di ta contento cu e industria di turismo. Bou di esnan cu ta traha directamente den e sector di hospitalidad, esaki ta 75%, es decir e cantidad cu ta contento cu e industria.

Den un escala di 1 pa 5, 68% di e participantenan di e encuesta a ‘rate’ tursimo cu un punto di 4 (positivo) pa 5 (extremadamente positivo). Den total, esaki ta refleha un impacto generalmente faborabel cu un averahe di 3.9 punto. Na otro banda, entre e 32% di e participante cu a ‘rate’ extremadamente negativo pa neutral, 19% a opta pa duna un comentario adicional.

A percura pa segmenta tur comentario den topico principal. E topiconan mas menciona tawata; e volumen di turista riba e isla, repercusion economico (relata na labor, prijs di vivienda, e ganashi cu no ta yega na e pueblo, etc.), envolvimento di e comunidad limita cu un enfoke riba turista, e necesidad pa mehora e infrastructura, y consideracion pa cu nos medio ambiente/naturalesa.

Un otro pregunta cu a wordo haci na e participantenan ta pa duna un indicacion di nan preocupacionan principal. E participantenan a expresa varios punto di preocupacion, cu ta inclui: acceso na vivienda pagabel, presion riba e infrastructura, insuficiente beneficio directo di e entrada cu turismo ta genera, y daño na e medio ambiente/naturalesa.

Ta di menciona cu a colecta feedback for di un grupo di edad varia cu ta ser categorisa pa generacion di Gen Z (personanan cu un edad di 18 pa 27 ana cu un participacion di 12%) Millenials (personanan cu un edad di 28 pa 43 ana cu un participacion di 35%), Gen X (personanan cu un edad di 44 pa 59 ana cu un participacion di 35%), y generacion Boomers (personanan cu un edad di 60 ana bay arriba cu un participacion di 18%).

E reparticion a base di districto ta indica cu 32% di e participantenan a bini for di districto di Paradera/Santa Cruz, 27% for di e districto di Noord/Tanki Leendert, 22% for di Oranjestad, y 19% for di Savaneta/San Nicolaas. Un notable 82% di e participantenan ta emplea na e momento cu a completa e encuesta, y 70% ta den e rango di edad di 28 pa 59 aña. Aproximadamente 68% di e participantenan ta un mayor cu un average di dos yiu. Nivel di educacion entre e participantenan ta varia, cu 47% tin un Bachelor’s Degree of mas halto.

Cu puntonan di estudio resalta, nos ta invita pa bishita www.ata.aw/knowledge-base pa lesa e resultado di e estudio di ‘Local Sentiment’.

A.T.A. ta gradici e comunidad local, companianan local, y studiantenan cu a forma parti di encuesta aki. Ta subraya atrobe cu A.T.A. a cuminsa anuncia ahustacion den maneho caba, pero cu tambe esfuerzo pa entre otro maheha sobre turismo, ta un responsabilidad colectivo y no di A.T.A. so.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta pone enfasis pa mehora y mantene esfuerzonan pa logra e balans entre cuater pilar: ‘Calidad di Bida di e Residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, ‘Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente’, y ‘Contribucion Economico na nos isla’. Ta enfoca na atrae e bishitante cu lo inverti mas (calidad en bes di cantidad mirando cu capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.), lo aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion.