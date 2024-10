Bucuti & Tara Beach Resort ta representa Aruba cu orguyo como e unico hotel Arubano den e prestigioso Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2024 Bucuti & Tara tambe ta celebra cu Aruba a keda reconoci entre e 20 mihor islanan den Caribe y Atlantico, briyando hunto

EAGLE BEACH, Aruba – Okt. 1, 2024 – Bucuti & Tara Beach Resort ta anuncia cu gran orguyo y placer cu nan a wordo nombra un bes mas den e lista prestigioso di ganadornan di Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2024. E anuncio, cu a tuma lugar awe, ta resalta e resort como un ganado consecutivo aña tras aña, y un bes mas como e unico hotel Arubano den e lista di Top 40 Resorts in The Caribbean Islands. Ademas, e resort ta celebra su isla stima, Aruba, su reconocimento como un di e Top 20 Best Islands in The Caribbean & Atlantic.

Experiencianan comparti dor di huespednan

E aña aki, mas di 575,000 lesado di Condé Nast Traveler na Merca a manda nan evaluacionnan di nan experiencianan di biahe na diferente resort y destinacionnan, incluyendo Bucuti & Tara Beach Resort. Esaki a duna un bista completo di e lugarnan unda turistanan ta desea bolbe. E Readers’ Choice Awards ta conoci pa su legado incomparable como un di e premiacionnan mas prestigioso den e sector di biahe, y lo keda un simbolo supremo di esnan mihor den e industria di turismo.

Notificacion di e ekipo di Condé Nast Traveler a inclui: “Nos ta celebra e mihor experiencianan global cu tin pa ofrece, y bo contribucion notabel a solidifica bo posicion como un standout den e industria di biahe. Felicitacion cu e logro extraordinario aki!”

“E aña aki tawata un di e añanan mas popular den biahe, y cu tanto opcion mundialmente, gana e Condé Nast Traveler Readers’ Choice Award 2024 ta un gran honor y ta confirma cu Bucuti & Tara Beach Resort ta keda entre e mihor resortsnan na mundo,” Ewald Biemans, doño/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta conta. “Nos ta inmensamente gradeci na tur lesado cu a evalua nan experiencia di biahe na Bucuti & Tara asina altamente cu nan ke comparti nan experiencia cu otro biaheronan cu ta buska un experiencia di servicio sobresaliente, den un ambiente trankilo y relahante, y na un hotel cu ta dedica na preserva Aruba su naturalesa y beyesa pa futuro generacion.”

E Readers’ Choice Awards a wordo publica riba e website di Condé Nast Traveler na CNTraveler.com/rca y tambe lo wordo lista den nan edicion imprimi di november 2024, cu lo ta disponibel pa benta na mitar di oktober.

Compromiso pa excelencia ta motiva renovacionnan nobo

Como un di e top resortnan, Bucuti & Tara Beach Resort semper ta busca formanan pa mihora su standardnan di servicio y pa duna e mihor experiencia posibel pa su huespednan. E resort ta pasando door di un transformacion dinamico den su dining outlets, cu renovacionnan tanto den su interior como exterior y su menu renova y enfoca riba sostenibilidad.

E transformacion, den colaboracion cu e firma internacional di diseño interior FG Stijl, ta den progreso y renovacionnan den Tara Lounge, cu ta famsoo pa su Sunday Brunch, lo ta cla pa 15 di oktober. Despues, e restaurant famoso Elements—conoci pa su ‘View to Dine For’ y nombra como un di TripAdvisor su Top Date Night Spots den Mundo—lo sigui cu su renovacion y lo habri bek na 16 di december. Durante e renovacion, Tara Lounge lo sirbi temporalmente como e dining venue di Elements, pa asina huespednan por disfruta di e resort su platonan sin interupcion.

The transformation, in collaboration with internationally recognized interior architecture firm is underway with renovations in the Tara Lounge, known for its famous Sunday Brunch, due to be completed by this Oct. 15. Following this, the beachfront Elements Restaurant—famous for its “View to Dine For” and recognized as one of TripAdvisor’s Top Date Night Spots in the World—will undergo its own transformation and reopen Dec. 16. During this time, Tara Lounge will temporarily serve as the dining venue for Elements, ensuring a seamless experience for guests.

Tambe den proceso ta e introduccion di un yoga dek nobo. E dek lo ta situa den un area sereno, rondona door di naturalesa y cu un bista spectacular di Eagle Beach, dunando tur huesped y local cu lo participa den un actividad di yoga un ambiente di paz y refleho.

Pa mas informashon, bishita Bucuti.com.