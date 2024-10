Aruba Open Beach Tennis Championships ta introduci entrada pa 2024 pa asina mehora siguridad y proteha e ambiente iconico di e evento.

Aruba – Aruba Open Beach Tennis Championships, un di e eventonan mas iconico den e

ITF Beach Tennis World Tour, ta bolbe na Bushiri Beach for di 10 pa 17 di november 2024. Pa prome biaha den su historia, e evento di ocho dia lo rekeri un entrada nominal, marcando un cambio significante den e manera cu e ta ser presenta na comunidad y invitadonan internacional.

E decision pa introduci entrada cu carchi ta parti di un iniciativa mas amplio pa mehora siguridat i sigura un experiencia sigur i anima pa hungadornan i fanaticada. Tradicionalmente un evento gratis, Aruba Open su sistema nobo di ticket ta diseña pa ofrece e bishitantenan un ambiente sigur i premium. E compra di un solo ticket di entrada ta duna acceso na tur e ocho dianan di evento. E hungadonan registra di Aruba Open no tin cu cumpra carchi.

Garantisando e Futuro di Aruba Open

“Nos meta ta pa salvaguardia e continuacion di e Aruba Open Beach Tennis Championships y pa sigui provee un experiencia excepcional pa tur hungador y espectador”, Sjoerd de Vries, organisador di Aruba Open, a bisa. “Introduccion di e systema di entrada cu ticket tabata un decision dificil, pero ta un paso necesario pa mantene e status premium di nos evento i ofrece e miho experiencia posibel”.

Durante e ultimo añanan, e necesidad pa siguridad a bira mas i mas evidente. E feedback di e

partnernan di Aruba Open, hungadornan local i internacional di beach tennis, espectadornan i comerciantenan a subraya e importancia pa crea un ambiente sigur. E organisadornan mes tambe a tuma nota di e necesidat aki, particularmente despues di e incidentenan cu a tuma lugar na e evento di aña pasa, incluyendo varios alteracion, cu a subraya e urgencia pa e cambio aki. Mientras cu e organisadornan lo prefera pa Aruba Open keda un evento gratis, e decision pa implementa un systema di ticket a wordo tuma pa proteha tur hende envolvi i preserva e ambiente iconico di e evento aña tras

di aña.

Un Competencia di Clase Mundial cu un Premio Record

Aruba Open ta sigui atrae talento di nivel halto, treciendo hungadornan for di mas cu 40 pais tur aña. Aruba ta anfitrion di Aruba Open Beach Tennis Championships pa mas cu un decada, i a crece tremendamente desde su inicio. Reconoci awor como e mihor torneo di beach tennis di aña riba e calendario di e ITF World Tour, e evento ta atrae mas di 1200 participante, sin conta e amigonan i famia cu ta biaha cu nan pa Aruba. Aruba Open su reputacion ta conoci mundialmente, i cu su invitacion pa uni cu e prestigioso circuito ITF Sand Series e aña aki, e lo establece un standard nobo cu un premio record

di $95,000, cu lo wordo distribui den varios categoria di e competencia.

Un Experiencia Inigualabel na Aruba Open Village

E bishitantenan lo tin acceso exclusivo na e village vibrante di e evento, cu ta ofrece un variedad di opcion di coi come, tiendanan unico, musica en bibo, happy hours, i, naturalmente, weganan emocionante di beach tennis. E evento di e aña aki ta priminti di tin un ambiente sin igual, haciendo e un evento cu bo no por perde riba e calendario social di Aruba.

Cumpra Bo Carchi Awor

Ticketnan ya ta disponibel pa cumpra. Early-bird ticket ta costa US$20, i na porta lo ta US$30. Tur entrada ta duna acceso na tur e ocho dianan di evento. Muchanan di 12 aña bai abou, acompaña pa un adulto, por asisti na e evento gratis. Ademas, Aruba Open lo tin un torneo Junior, i hungadonan registra pa e torneo Junior no mester cumpra carchi.

Hungadonan registra pa e evento no mester cumpra carchi; sinembargo, ta encurasha hungadonan local di beach tennis pa inscribi tempran, ya cu e cuponan ta limita i ta anticipa cu e cuponan lo jena por completo. E organisadornan ta anticipa un aumento den participacion compara cu aña pasa, pesei ta crucial pa sigura bo cupo trempan.