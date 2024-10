Ampliacion inclusividad di donantenan di stamcel Prome paso di Matchis pafo di Hulanda cu’n colaboracion cu Horacio Oduber Hospital na Aruba.

Horacio Oduber Hospital (HOH) y Fundacion Matchis a firma un Memorandum of Understanding (MoU) pa hunto traha riba e tereno di recluta, registra y tuma muestra di stamcel di donantenan di stamcel di sanger na Aruba.

Den e database mundial di donantenan di stamcel di sanger no tin suficiente representacion di personanan cu tin un antecedente Caribeño. Recluta y registra donantenan di stamcel di sanger na Aruba actualmente no ta tumando luga ainda. Door di inclui e grupo antecedente aki su disponibilidad potencial ta wordo aumenta no solamente pa esnan riba e islanan den Caribe pero alabes pa esnan cu ta biba na Hulanda. Esaki lo beneficia directamente e cuido di pashentnan cu por ehempel tin leukemia. E Gobierno di Hulanda tin como meta pa stimula inclusividad di tur habitante den henter Reino y ta dispuesto pa pone fondo disponibel pa esaki. E Gobierno di Aruba tambe ta sostene e iniciativa aki.

Como donante bo por salba bida, specialmente pa pashentnan cu tin un tipo di cancer severo (leukemia) of otro tipo di malesanan relaciona. Cerca e pashentnan aki e funcion di celnan di sanger blanco tin un trastorno cu ta resulta den no tin un defensa pa combati infeccion of stop sangramento. Sin tratamento e pashentnan aki tin un riesgo halto di fayece. Cu un transplante di stamcel e pashent ta haya stamcel di un donante cu lo yuda traha celnan di sanger blanco cu si ta funciona bon. E celnan di sanger blanco alabes por combati y destrui e celnan di cancer.

Un pashent no por ricibi stamcel di tur hende. Mescos cu diferente tipo di sanger di celnan cora tambe tin diferente tipo di sanger di stamcel, e asina yama tipo di Human Leukocyte Antigen (HLA). Esaki tin un variedad mas hopi cu ta hacie mas dificil pa haya un match adecua. Cerca rumannan e chens ta mas grandi, un 25%. Pero si den famia no por haya un donante adecua, pashentnan ta depende riba busca un donante den e registro mundial di donante. Aworaki tin mas di 40 miyon donantenan di stamcel di sanger registra. Pa aumenta e posibilidad cu tur hende por haya un donante adecua, comunidadnan rond mundo mester contribui. Matchis ta haci esaki como e unico na y pa Hulanda y den futuro cercano tambe pues, pa e islanan den Caribe Hulandes.

HOH lo yuda den conscientisa y recluta donante. For di e registracion, screening, test- te na e fase di duna guia medico ora cu a logra haya un ‘Match’. Meta ta pa recluta entre 5.000 pa 10.000 donante nobo, preferiblemente personanan bou di 40 aña. Meta ta pa durante aña 2025 cuminsa cu e accion di recluta asina cu a cumpli cu tur rekisito, manera crea e proceso di registracion via website.

Fundacion Matchis ta un organisacion ‘non-profit’ cu tin un ANBI status (status oficial di ta un institucion dedica ne interes general) desde aña 2008. Matchis ta responsabel pa e registro di donante di stamcel, pa busca un match adecua y pa importa e stamcelnan pa pashentnan cu ta haya tratamento na centronan di transplante na Hulanda. Cu ayudo di Ministerio di VWS e fundacion a logra expande significamente e cantidad di donante di stamcel desde aña 2016: ya caba tin casi 420.000 donante di stamcel registra y anualmente nan ta yuda casi 300 pashent cu mester di stamcel.

Drs. Jacco Vroegop – presidente di Hunta di Directiva di Horacio Oduber Hospital: “E vision di nos hospital ta ‘Accessible healthcare for everyone without compromising on quality’. E colaboracion cu Matchis ta encera duna sosten na amplia e pakete di cuido pa nos pashentnan y pa por salba bida di personanan na Aruba, Hulanda y otro paisnan. Mi ta sumamente orguyoso cu HOH, cu sosten di e gobierno di Hulanda y Aruba, te prome den Caribe Hulandes pa haci e cuido un poco mas acesibel y di calidad pa tur nos habitantenan.”

Drs. Jaap Dijkman, director di fundacion Matchis: “Nos mision ta pa yuda tur pashent cu tin mester di un transplante cu’n donante adecua y cu un gasto socialmente aceptabel. Mi ta orguyoso cu nos team a logra duna e mision aki balor danki na tur persona cu a registra cerca nos, sin interes pa haya bek y pa duna otro chens di bida. Cu apoyo di nos gobierno nos ta pone un paso nobo pa promove inclusividad y oportunidad igual pa nos comunidad den Reino Hulandes. Mi ta haci un apelacion na tur Arubiano pa registra como donante di stamcel!”

Dr. Henk Roerdink cu ta hematologo y oncologo na HOH ta conta: “Como team cu ta duna tratamento nos ta sumamente contento cu e colaboracion benidero entre HOH y Matchis. Nos lo duna tur nos empuhe pa recluta donante y contribui na e proceso den e trayecto pa identifica un donante adecua te cu e donacion mes di stamcel. Donantenan cu wordo identifica akinan na Aruba lo haya e guia pa haci e testnan medico necesario. Cu e disponibilidad di mas donante di stamcel nos por ofrece nos pashentnan mas oportunidad pa un miho tratamento. Nos ta pidi tur habitante di Aruba pa ofrece nan prohimo miho chens pa un tratamento curativo: bira donante di stamcel!”