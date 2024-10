[VIDEO] Detencion minister di Labor, Energia y Integracion[🇦🇼🇳🇱🇪🇸]

Awe mainta 8 di oktober 2024 a detene e minister di Labor, Energia y Integracion Glenbert Croes. Despues a tuma lugar un listramento (“doorzoeking”) den su cas.

E detencion ta den cuadro di e investigacion Portulaca. Esaki ta un investigacion cu ta andando algun tempo caba di Landsrecherche bao di guia di Ministerio Publico.

E investigacion aki ta entre otro dirigi riba e sospecho di delitonan encuanto dunamento di permisonan di estadia/trabou entre 2020 te cu awor.

Anteriormente, dia 4 di juni 2024 den e mesun investigacion Portulaca, detencionan tambe a tuma lugar caba. E tempo ey tambe listramento den diferente cas y edificionan commercial a sosode y confiscacion di obhetonan a tuma lugar.

Di e investigacion hasi despues na e obhetonan confisca, e sospecha contra e Minister a surgi.

Ministerio Publico a aplica riba e sospechoso restriccionnan den interes di e investigacion. Esaki kier meen cu e sospechoso por tin contacto solamente cu su abogado y no cu otro hende. Entre otro pa e motibo aki Ministerio Publico ta cauteloso cu dunamento di mas informacion encuanto e contenido di e caso aki.

Sí mi kier comparti lo siguiente. Esaki, encuanto e momento cu e detencion di e sospechoso a tuma lugar.

Sucesonan politico nunca ta influencia curso di un investigacion penal.

Aworaki tampoko.

Ministerio Publico y Landsrecherche ta mantene den investigacionan penal na nan propio planificacion/planning. Loke descubri durante e investigacion frequentemente ta determina e momento di detencion di un sospechoso y e ehecucion di listramentonan (“doorzoekingen”).

Por lo tanto, cu e detencion ta awor, awe, tin di haber cu e momento den cual e sospecha contra e minister a surgi, e planning/planificacion di Landsrecherche, juez-comisario y Ministerio Publico. Y tur esaki no ta diferente fe loke ta usual den otro investigacion.

Cu gobierno a cai dia 9 di september y cu despues eleccion a wordo yama, por lo tanto no a influencia e planning/planificacion aki.

E investigacion penal ta sigui. No ta exclui cu mas detencion lo por tuma lugar den e caso aki. Den interes di e investigacion cu ainda ta andando, Ministerio Publico na e momento aki no ta duna mas informacion.

Aanhouding minister van Arbeid, Energie en Integratie

Vanmorgen 8 oktober 2024 is de minister van Arbeid, Energie en Integratie Glenbert Croes aangehouden. In zijn woning heeft aansluitend een doorzoeking plaatsgevonden.

De aanhouding vond plaats binnen het onderzoek Portulaca. Dit betreft een langlopend onderzoek van de Landsrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Dit onderzoek is onder andere gericht op de verdenking van strafbare feiten met betrekking tot uitgegeven verblijfsvergunningen en werkvergunningen tussen 2020 tot en met heden.

Eerder, op 4 juni 2024, vonden binnen hetzelfde onderzoek Portulaca ook al aanhoudingen plaats. Ook toen zijn doorzoekingen verricht in meerdere woningen en bedrijfspanden en voorwerpen in beslag genomen. Uit onderzoek dat vervolgens aan de in beslaggenomen voorwerpen is verricht, is de verdenking tegen de Minister ontstaan.

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte beperkingen opgelegd in het belang van het onderzoek. Dit betekent dat verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat en niet met andere personen. Onder andere om die reden is het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van meer informatie met betrekking tot de inhoud van deze zaak.

Wel wil ik nog het volgende delen. Dit in verband met het moment waarop verdachte is aangehouden.

Politieke gebeurtenissen zijn nooit van invloed op het verloop van een strafrechtelijk onderzoek.

Ook nu niet.

Het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche houden binnen strafrechtelijke onderzoeken hun eigen planning aan.

Daarbij zijn de bevindingen gedurende het onderzoek meestal bepalend voor het moment van aanhouden van een verdachte en het verrichten van doorzoekingen. Dat de aanhouding nu, vandaag, plaatsvindt heeft dan ook te maken met het moment waarop de verdenking tegen de Minister is ontstaan, de planning van de Landsrecherche, de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie. Dit alles wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is in andere onderzoeken.

Dat het kabinet op 9 september is gevallen en dat daarna verkiezingen zijn uitgeroepen zijn dus op deze planning niet van invloed geweest.

Het strafrechtelijk onderzoek gaat onverminderd door. Het is niet uitgesloten dat in deze zaak nog meer aanhoudingen kunnen plaatsvinden. In het belang van het nog lopende onderzoek zal het Openbaar Ministerie op dit moment geen verdere informatie geven.

Arresto del Ministro de Trabajo, Energía e Integración