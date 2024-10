MINISTER ENDY CROES A LANSA OFICIALMENTE E TORNEO DI BASEBALL THE KINGDOM SERIES 2024 CU TA INICIA DIA 31 DI OCTOBER PROXIMO Pueblo di Aruba ta cordialmente invita pa bin apoya e seleccionnan.

ORANJESTAD: Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diaranson mainta, Minister Endy Croes a lansa e torneo The Kingdom Series 2024. E campeonato ta tuma luga na Aruba di 29 di october te cu 5 di november 2024. E meta di e proyecto ta pa promove e weganan di baseball na e nivel mas halto na Aruba.

Manera ta conoci na aña 2023, Minister Endy Croes a firma un acuerdo cu Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) di Hulanda, caminda cu e seleccion di Reino lo ta na Aruba pa hunga 3 wega di fogeo fuerte. Team Kingdom of the Netherlands ta consisti di e miho hungadonan di Hulanda, Corsou, y Aruba. Pais Aruba a forma un seleccion pa milita contra di Hulanda.Un siman di baseball, unda cu e Seleccion di Reino lo hunga su tres weganan. Ademas di esaki, nan lo duna clinics nos hobennan y seminario pa umpires.

Team Kingdom of the Netherlands ta biaha pa Mexico den luna di november pa competi den Premier 12 di World Baseball Softball Confederation cu lo tuma luga na Mexico dia 10 pa 14 di november 2024. E 12 miho paisnan cu a keda selecta e aña aki ta entre otro, Merca, Mexico, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Republica Dominicana, Hapon, Korea, Cuba, Panama y Kingdom of the Netherlands. Di cual 6 ekipo ta bataya contra otro na Mexico y 6 ekipo lo enfrenta otro na Chinese Taipei. Den caso cu Team Kingdom of the Netherlands clasifica entre e 4 mihonan den Premier 12, nan lo participa den campeonato final na Hapon.

Minister Endy Croes ta gradici Lotto pa Deporte, IBISA, M Sports, ATA y Gabinete Wever – Croes II pa aloca e fondonan pa por organisa un toreno di e magnitud aki. Por ultimo, Minister Endy Croes ta invita Pueblo di Aruba pa presencia e weganan dia 31 di october pa 5 di november. “Hunto ban apoya e Seleccion di Aruba, mira wega di baseball di un calidad halto cu hungado profesional y sostene e deporte di baseball”, Minister Endy Croes a subraya.