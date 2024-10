Ontslag minister Arbeid, Energie en Integratie

Nederlands:

De Gouverneur heeft heden besloten aan de heer G.F. Croes met ingang van

vandaag ontslag te verlenen als minister. Het besluit tot ontslag van minister Croes

is genomen nadat deze ingevolge artikel 17, sub b, van de Landsverordening

integriteit ministers hier om heeft verzocht.

In reactie op een brief die de Gouverneur op 9 oktober 2024 naar de voorzitter van

de Staten heeft gestuurd, en waarbij het oordeel van het Parlement is gevraagd,

heeft de Staten ingestemd met het voorgenomen ontslag van minister Croes.

De Gouverneur heeft voorts besloten de heer R.G. Tjon, minister van Justitie en

Sociale Zaken, te belasten met de leiding van en de verantwoordelijkheid voor het

ministerie van Arbeid, Energie en Integratie.

Papiamento:

Gobernador a tuma e decision awe pa retira señor G.F. Croes for di su funcion di

minister. E decision pa retira minister Croes a wordo tuma despues cu el a pidi esaki

di acuerdo cu articulo 17, sub b, di e Ordenansa Nacional pa Integridad di

Ministernan.

Reaccionando riba e carta cu Gobernador a manda dia 9 di oktober 2024 pa

Presidente di Parlamento, den cua a pidi – segun Constitucion ta prescribe – opinion

di Parlamento, Parlamento a bay di acuerdo cu e retiro di minister Croes.

Gobernador a dicidi tambe di encarga señor R.G. Tjon, minister di Husticia y

Asuntonan Social cu e maneho y responsabilidad di e ministerio di Labor, Energia y

Integracion