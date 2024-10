Evelyn Wever-Croes, lider di MEP: MOCION DI DESCONFIANSA CONTRA MINISTER ENDY CROES TA INHUSTO

Posted in

ORANJESTAD– Diaranson den oranan di marduga, e coalicion nobo den Parlamento di

oposicion y Raiz, a aproba un mocion di desconfiansa contra Minister Endy Croes. “Mi ta

lamenta cu e oposicion nobo a baha un minister cu ta traha hopi bon. Riba tereno di enseñansa tin hopi elogio pa e minister y riba tereno di deporte Endy a logra masha hopi mes. Su exito mes a crea mas envidia contra dje.

ARGUMENTONAN BIEW

Locual ta di lamenta mas ta cu awor a uza argumentonan biew di tempo di Lotto cu ta un caso cu Endy a gana den hoger beroep; ademas el a pasa e screening pa minister na 2021, algo cu no tur niembro di oposicion por logra”, tabata e prome palabranan di lider di Partido MEP, Evelyn Wever-Croes.

DICON MOCION DI DESCONFIANSA

Durante 16 ora Endy Croes a duna tur transparencia y splicacion. Cu prueba den man el a

demostra cu el a actua mesora cu el a wordo informa di iregularidad. Pues el a tuma paso y

investigacion a cuminsa mesora y ainda ta andando. Dicon anto un mocion di desconfiansa? E oposicion nobo a bin determina no pa scucha, sino pa baha e minister. Y nan a basa nan mes riba puro mentira pa a baha un minister. E argumentonan cu nan a uza durante reunion, no tabata nobo; ta cosnan conoci di 3 aña pasa y no a haci uzo di nan nunca, te awor.

KICO TA BAY PASA AWOR?

Awor lo inicia e proceso di retiro di e minister y lo apunta un persona pa reemplas’e. Pero Endy Croes no a haci nada malo. A keda demostra cu el a actua inmediatamente. Pues talves Endy no por sigui traha como minister e siguiente simannan pasobra un mayoria den Parlamento no tin confiansa den dje, pero Endy lo ta den pueblo, campañando pa gana e confiansa di pueblo pa e siguiente eleccion.

DANKI

Lider di MEP a expresa finalmente: “Nos ta gradici Minister Endy Croes pa su trabou,

dedicacion, y tur su logronan, cu ta masha hopi mes! Endy ta bay campaña awor, pa sigura e

victoria dia 6 di december, pasobra ta crece e lo crece, danki na e oposicion den Parlamento”.

Riba e pregunta ki consecuencianan esaki tin pa e ministernan di Raiz, lider di MEP no kier a

duna un comentario ainda.