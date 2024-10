Kibra E Silencio, Keda Bibo!

Posted in

Temporada di fiesta ta den porta. Un temporada cu ta celebra union familiar cu hopi hende ta celebra cu gratitud y harmonia; un temporada pa crea memorianan placentero hunto, pero tambe uno cu tin ora ta crea hopi stress ora tin p.e. abuso, bebemento y desunion den senonan cu por afecta e salud mental di un persona. E falta di un ser keri, cambionan economico y sentimentonan di ta inadecua of hopi otro motibo por hiba un persona na ideanan hopi pisa y e ta haya su mes den un lugar scur, den skina di su mente. Durante e temporada aki, trahadonan den e sector social, medico y policial tin’e hopi druk. Esnan manera Janine Rodriguez di Seccion di Polis Slachtofferhulp sa di a prepara nan mes pa e impacto y efecto cu fin di aña ta trece cun’e den nan trabao. Banda di mira y atende casonan cu ta envolvi accident, tin momentonan di crisis causa door di sea trauma, isolacion, depression of otro motibonan cu consecuenciata fatal, sea tardi of trempan; suicidio. E atento di y idealiscion di suicidio ta un tema cu entre otro Levi Silvanie, artista y Mental Health Advocate den islanan ABC y Hulanda ta concientisando pueblo di dje.

Nos tur por para keto y tira un bista den nos mes y riba otro na un forma cu ta eleva e sentimentonan di balor propio, pero tambe tin balor immenso den uni y hunto crea un dialogo habri y safe pa conta nos experiencianan personal. E trabao cu ta envolvi e curason humano, manehando situacionan na bienestar di cada un, sigur merece su debido honor, sosten y encurashamento tambe!

Den lus di esaki a nace un iniciativa apoyando un y tur pa por comparti, educa, normalisa y sostene esnan batayando cu emocionan depresivo, suicidal y di soledad. Den cuadro di reconocimento di “Dia Internacional di Conscientisacion di Salud Mental” riba 10 di oktober a anuncia e movimento “Keda Bibo”, cual lo lansa pronto un grupo di apoyo riba facebook. Durante e luna di oktober, lo continua cu publicacionan pa ‘Luna di Concientisacion di Salud Mental’.

Ta premira cu e movimento aki lo crea un impacto social y te hasta cultural pa nos keda “sharp”, keda atento y haya den nos mes e motivacion pa saca un man pa yuda otro, brinda palabranan y tuma accionan cu ta promove un estilo di bida conducivo na normalisa un cultura di honra, eleva y empodera otro den bida. Esaki lo ta bao di e guia y maneho di Natasha Richardson, un trahado social, Secretaria di Shiloh Foundation y mama di un yiu cu Autismo y Mental Health advocate bao hobennan na Aruba. Cu un team di produccion nan tras, lo ta colectando y trahando riba publicacionan cu ta promove tools pa preveni y combati atentonan di suicidio y isolacion. Unda servicio publico ta yega su limite y ayudo priva kizas no ta affordable pa tur, Keda Bibo ta sigui pusha y boga pa educa pueblo con pa brinda sosten na otro y baha e drempel pa busca y haya ayudo y sosten adecuado. Pa cu esaki ta hasi un yamada publico na sector priva y pueblo completo pa cu engrandecimento di e plataforma. Interesadonan por contacta libremente na empower.kedabibo@gmail.com pa un cita detaya di opcionnan di apoyo material y immaterial. Si abo of un familiar ta sufri di pensamentonan cu ta idealisa suicidio, por favor, KEDA BIBO y contact bo Dr. di Cas pa referi abo of bo ser keri na professionalnan.