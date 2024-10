Entregamento di Lista pa participa na Eleccion

Oranjestad, 17 di October, 2024 – Conseho Electoral Aruba a tene su prome conferencia di

prensa oficial, marcando un paso importante den preparacion pa e eleccion programa pa

diabierna, 6 di December, 2024. Presidente Sr. Rossi Marchena a informa cu Conseho

Electoral Aruba ta fungi como hoofdstembureau durante eleccion y ta un organo independiente di Gobierno y Parlamento. Cargando e responsabilidad pa un eleccion husto y transparente, nan mission ta pa promove confiansa democratico di e comunidad y garantisa integridad den cada eleccion.

Presidente Suplente Sra. Grasita Griffith a elabora tocante e proceso di entregamento di Lista di candidatonan di partidonan politico cu lo tuma lugar diabierna, 18 di October 2024, for di 9’or di mainta te cu 4’or di atardi. Pa asegura un proceso organiza y transparente, e partidonan politico a ricibi e oportunidad pa participa den un loting pa stipula e orario di entregamento di e lista di cadidatonan di partidonan politico pa cu e eleccion di parlamento dia 6 di December, 2024.

Na Hoofdstembureau, Schoolstraat #2 por entrega e lista di candidatonan di partidonan politico digitalmente of personalmente door di e apoderado of e apoderado suplente di e partido politico registra na Conseho Electoral. Tambe por ta presente, un candidato pa e eleccion of e lider di e partido politico.

Partidonan politico cu no a logra gana un asiento durante e eleccion ultimo na 2021 mester

ricibi sosten di nan lista politica cu 586 persona cual ta 1% di e votonan valido di e eleccion

anterior esta 58.610 voto.

Firma pa sosten di lista por wordo haci entre 21 di October te cu 29 di October 2024.

Pa mas informacion, bishita e website oficial di Conseho Electoral Aruba na er.aw y sigui nan

na Facebook y Instagram @consehoelectoralaruba. E plataforma nan lo sirbi como un recurso importante pa votadonan, partidonan politico y publico general, pa keda al dia cu anuncionan, fecha nan y guia relevante pa e eleccion di Aruba