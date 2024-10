Abo ta cla pa gana 2 miyon 100 mil florin cu Lotto 5? Sorteo miyonario ta diasabra anochi

ORANJESTAD, Aruba – 18 di oct, 2024: Diaranson ultimo Lotto 5 no a conoce ningun ganado di e prome premio pero si tabata tin 2 feliz ganado cu a gana e segundo premio y cada un a gana e suma di Afl. 11.349,- Pero door cu pa prome premio no tabata tin ganado e jackpot sigui crece y pa diasabra awo e suma bira 2 miyon 100 mil florin!Lotto 5 ta costa solamente 4 florin pa ticket y bo por combina bo 5 numbernan for di 01 te cu 35, si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta puntra bo rebendedo pa un loco y asina bo ta den wega pa bira e siguiente miyonario y gana e jackpot di 2 miyon 100 mil florin cu Lotto 5.

Corda busca bo Lotto 5 di awe caba, pa asina bo no keda afo di e sorteo miyonario di diasabra anochi cu Lotto, e Loteria di Aruba. Tambe Lotto ta ofrecebo e opcion pa por cumpra bo weganan di Lotto Online, kiermen si bo no tin chens pa sali cumpra bo weganan preferi di Lotto, bo por cumpre for di bo smart phone, tablet of bo computer!

Si ainda bo no tin un cuenta di Lotto Online, bishita www.lottoaruba.com, traha bo cuenta di hungado y asina cu bo wordo aproba, bo por cuminsa hunga Lotto online tambe!

Si bo cumpra 2 set di number di Lotto 5 riba e mesun ticket bo ta haya un set di number loco di Lotto 5 adicional Completamente Gratis ariba e mesun ticket! Si bo cumpra 4 set di number di Lotto 5 riba e mesun ticket bo ta haya 2 set di number loco di Lotto 5 gratis! Mas bo cumpra riba e mesun ticket, mas set di number gratis bo ta ricibi y asina bo tin mas chens di gana e premio miyonario aki! E campaña ta valido te cu dia 30 di november.

Sorteo di Lotto 5 ta hunga diasabra awo pa 7.45PM y por cumpra bo ticket na bo rebendedor faborito te cu 7.30PM.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus, y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.