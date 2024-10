University of West Florida, un opcion interesante pa e studiante di Aruba

ORANJESTAD – Gobierno di Aruba tin cooperacion cu diferente universidad y college na Merca pa por brinda un estudio mas pagabel na studiantenan di Aruba. Un cooperacion cu a formaliza recientemente ta e Memorando di Entendimiento cu University of West Florida na Pensacola.

University of West Florida (UWF) ta forma parti di e State University System di Florida. Esaki ta pone UWF den e mesun grupo di 12 universidad publico na Florida, incluyendo un universidad hopi conoci na Aruba manera University of Central Florida na Orlando, cu tin hopi Arubiano cu a gradua aki, y ademas tin awor dos profesor di Aruba dunando les. UWF ta conoci pa su estudionan manera Environmental Science, Marine Biology y Underwater Archeology. Pero ta brinda tambe tur tipo di estudio incluyendo Hopitality, MBA, Finance y otronan. UWF tambe tin un programa di deporte cu entre otro Baseball, Tennis, Landamento y Cross Country Running. UWF tin un Division II den NCAA, cu ta haci cu studiante-atletanan por desaroya riba un nivel competitivo. Tur e informacion menciona por lesa bek riba e website di University of West Florida: Home | University of West Florida (uwf.edu)

Loke ta pone UWF destaca den e grupo di universidadnan renombra aki, ta e cantidad cu mester paga pa e estudio. E MoU cu Gobierno di Aruba tin cu UWF ta brinda studiantenan di Aruba cu un GPA di por lo menos 2.75 ora di gradua, un reduccion di 66% compara cu otro studiantenan internacional. Studiantenan Arubiano ta haya e derecho di paga e cantidad manera otro studiantenan di Florida (in-state tuition). Ademas e studiante ta haya un scholarship automatico di USD500 pa cada semester. En caso cu e studiante ta sigui cu bon puntuahe, por bin na remarka na scholarship adicional a base di merito.

Durante bishita di Minister Plenipotenciario, sra. Zulema Dabian-Erasmus, na UWF, a conbersa cu studiantenan di Aruba y Corsou. Isaac Soto Soto y Arimsay Huertas Rodriguez ta studiantenan di Aruba cu ta haciendo nan Master’s na UWF y a enfatisa con affordable e universidad ta compara cu otro universidadnan na Florida. Despues di a atende Valencia College y University of Central Florida, nan a opta pa haci nan Master’s degree na UWF. E bida na Pensacola tambe ta relativamente mas barata, cu ta haci cu e Arubalening ta cover tur e gastonan di e studiantenan. Asina a convence Ilhan Soto Soto pa tambe start su estudio na UWF despues di a caba na Aruba. E ta haciendo su Bachelor den Business exitosamente. Gionna Maduro ta di Corsou y tin un trayectoria mas largo. Ela cuminsa un estudio na Inter-Continental University of the Caribbean na Corsou, pasobra su deseo tabata pa haci un estudio na Merca. E prestamo na Corsou ta menos cu esun di Aruba y cu hopi restriccion. Asina ela pone todo por todo pa studia na Merca y a haya un universidad cu e por a paga cu e prestamo di Corsou cu ta Eastern New Mexico University na Portales, New Mexico. Como cu e universidad tabata hopi leu y remoto, ela keda busca un universidad pagabel y cerca di cas. Asina ela encontra UWF y por a transfer facilmente. Su puntonan ta asina bon cu e lo por logra un scholarship na otro scolnan renombra pa su Master’s, y e ora e no ta mucho dependiente di e prestamo di Corsou mas.

Un otro punto cu ta haci UWF destaca, ta e ciudad di Pensacola. Pensacola no ta un ciudad cu Arubianonan conoce mucho, pasobra e ta keda den e Panhandle di Florida, un tiki leu di e ciudadnan mas conoci manera Miami, Orlando y Tampa. Pero como cu e ta keda den Florida ta haci’e ainda un di e universidadnan na Merca mas cerca di Aruba pa e studiante. Ademas Pensacola ta un ciudad banda di costa cu ta encanatador y turistico, cu ta safe, trankilo y cu un lifestyle cu ta draai rond di lama y naturaleza.

Minister Plenipotenciario ta hibando combersacion cu tur college y universidad na Merca cu tin un MoU cu Aruba. E plan ta pa na 2025 enfoca riba e college y universidadnan na Canada. Asina ta trahando pa mantene e colaboracion actual y cu e miras pa amplia esaki. Ta importante pa menciona den esaki cu UWF di otro banda tambe ta interesa den Aruba. Rachel Hendrix, Executive Director di Office of International Affairs na UWF, a menciona e interes pa manda nan studiantenan den un Exchange program pa Aruba. Pero tambe ta hopi interesa kico Faculty of Tourism and Hospitality na Universidad di Aruba por brinda UWF.

Por ultimo Minister Plenipotenciario kier recorda un y tur riba e Aruba College Fair cu lo tuma lugar na Renaissance Convention Center riba 8 y 9 november 2024. Door di conversa cu e universidadnan di Merca na evento aki, e mayor y e studiante por compronde mas e sistema Americano pa asina nan por haya e confianza pa tuma e decision di studia na Merca. Mas informacion pa e evento aki por haya riba nan website: arubacollegefair.com.