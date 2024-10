Francine Pieternella a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Recientemente, Francine Pieternella a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Francine a defende su tesis “Navigating the Path to Sustainable Medical Waste Management in Aruba: Unveiling Challenges and Solutions” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di dr. Luc Alofs, Nurianne Arias, MSc y Francielle Lacle, MSc.

Ademas tabata presente decano di Facultad di Arte y Ciencia, Salys Sutlan, Ph.D., famia y invitado di Francine, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio.

Francine a investiga con lo por implementa un sistema di maneho di desperdicio medico mas eficiente na Aruba, considerando e escala y volumen di e desperdicio, limitacion financiero, ley, conocemento y conscientisacion riba e tema. Francine a conduci un investigacion cualitativo unda cu dos grupo a participa na e entrevistanan; compania of clinica cu ta genera desperdicio medico y algun departamento di Gobierno concerni. Un di e recomendacionan ta pa bin cu un ley cu ta indica specificamente kico desperdicio medico ta encera y con pa maneha esaki. Ademas ta recomenda pa continuamente duna training y tayer na e grupo di generado di desperdicio medico.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Francine como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.