Lista nan VALIDO di Candidatonan di Partidonan Politico

November 11, 2024Oranjestad, 11 di november, 2024 – Un sesion publico a tuma luga dia 8 di November 2024 na Registro Civil y Censo unda cu President Sr. Rossi Marchena di Hoofdstembureau a informa cu lo dicici riba e validez di e lista di candidatonan cu a wordo entrega dia 18 di October, 2024.

Un total di 13 partido a entrega nan lista di candidatonan pa participa den e eleccion

parlamentario dia 6 di December, 2024.

Ocho partido mester a ricibi sosten di nan lista di candidatonan entre 21 te cu 29 di October

2024 cu 586 firma (1% di e votado nan valido di eleccion 2021) pa motibo cu nan NO a logra

hanja UN asiento of participa den e eleccion anterior na 2021. Partido nan cu a logra alcansa

586 firma ta CURPA, FUTURO, HTC, LPR, PPA y RED. E partido nan MIA y UPP no a logra

ricibi e cantidad di firma pa sostene nan lista di candidato pa por participa den eleccion

parlamentario.

Hoofstembureau a sigui e procedura pa revisa e lista di candidatonan dia 1 di november 2024

y a notifica tur partido politico dia 4 di november 2024 via email tocante e coreccionnan

necesario cu mester haci riba nan lista y tawata tin te cu 7 di november 2024 pa haci nan

coreccion riba nan lista respectivamente.

Na final Hoofdstembureau a declara 11 lista di candidatonan di partidonan politico Valido y a

mantene e candidatonan riba e respectivo listanan pa cu eleccion di parlamento dia 6 december

2024;

1. ACCION21 09 candidato

2. AVP 29 candidato

3. CURPA 07 candidato

4. FUTURO 10 candidato

5. LPR 07 candidato

6. MAS 07 candidato

7. MEP 29 candidato

8. HTC 04 candidato

9. PPA 16 candidato

10. RAIZ 11 candidato

11. RED 10 candidato

Den caso cu no tin apelacion dentro di dos dia contra di e decision aki, Hoofdstembureau lo

procede cu lot pa numera e listanan y asigna color (tambe via di lot si ta necesario) den un

sesion publico dia 13 di november 2024 pa 10:00 AM. Si acaso tin apelacion na Corte tocante

e validez di e lista di candidatonan, e sesion di numeracion y asignacion di color lo tuma luga

mas tarda dia 21 di november 2024.

Pa mas informacion, bishita e website oficial di Conseho Electoral Aruba na er.aw y sigui nan

na Facebook y Instagram @consehoelectoralaruba. E plataforma nan lo sirbi como un recurso importante pa votadonan, partidonan politico y publico general, pa keda al dia cu anuncionan, fecha nan y guia relevante pa e eleccion di Aruba.