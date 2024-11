Aeropuerto di Aruba a ricibi su prome ACI-LAC Green Airport Recognition Durante ACI LAC Conference na Guadalajara, Mexico [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tin e placer di anuncia cu Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto di Aruba) cu masha orguyo a ricibi nan prome ACI-LAC Green Airport Recognition na honor di su liderazgo y esfuersonan di sostenibilidad intachabel riba dialuna 11 di november 2024. Angeline Flemming, Director di Health and Sustainability, a acepta e premio aki den nomber AAA y di henter e comunidad di aeropuerto.

E programa ACI-LAC Green Airport Recognition di Airport Council International (ACI) tin como meta pa promove e miho practicanan ambiental pa minimalisa e impacto cu aviacion tin riba medio y pa reconoce e miembronan di aeropuerto cu a alcansa logronan sobresaliente den nan proyectonan ambiental. E aña aki, ACI-LAC Airport Members, por a entrega nan proyectonan sobresaliente bou di e categoria Economia Circular cu ta encera e uzo eficiente di recursonan door di optimalisa e consumo di awa y coriente, extension di e ciclo di bida door di prolonga e uzo di e productonan y materialnan, y minimalisacion di desperdicio door di reduci e cantidad di desperdicio cu ta bay p’e destino final.

Como parti di e compromiso di Aeropuerto di Aruba cu sostenibilidad y reduccion di su impacto ambiental, a incorpora sostenibilidad den cada aspecto di e operacionnan di aeruopuerto pa logra diferente iniciativa den tres categoria: aviacion sostenibel, operacion sostenibel y un comunidad sostenibel den aeropuerto. Un parti importante di e esfuersonan di AAA pa bira mas sostenibel ta e proyecto di expansion Gateway 2030 Fase 1A, cu ta representa un inversion significativo pa modernisacion y innovacion di aeropuerto pa supera e limitacion di capacidad y brinda un experiencia di nivel mundial mientras ta construi un edificio saludabel, eficiente y cu ta spaar gasto.

Ademas, Aeropuerto di Aruba a aumenta su esfuersonan den e recopilacion, monitor y maneho di dato di rendimento di sostenibilidad pa sigui desaroya e plannan di maneho di medio ambiente incluyendo maneho sostenibel di desperdicio y pronto lo introduci medidanan nobo pa mehora e esfuersonan di maneho, deshaci di desperdicio y reciclaje. Cu diferente Airport Sustainability Certifications como base pa e proyectonan y e iniciativanan actual y pa futuro, Aeropuerto di Aruba ta lidera como un ehempel door di adopta miho practicanan sostenibel y ambiental y continuamente ta sigui inspira e organisacionnan na nivel nacional y regional pa sigui haci mescos.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 12 di November, 2024

Aeropuerto di Aruba a ricibi su prome ACI-LAC Green Airport Recognition Durante ACI LAC Conference na Guadalajara, Mexico

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is excited to share that Queen Beatrix International Airport (Aruba Airport) proudly received its 1st ever ACI-LAC Green Airport Recognition in honor of its impeccable sustainability leadership and efforts on Monday November 11, 2024. Director of Health and Sustainability, Angeline Flemming, accepted this award on behalf of AAA and the entire Airport community.

The ACI-LAC Green Airport Recognition program by Airport Council International (ACI) aims to promote environmental best practices to minimize aviation’s impact on the environment and to recognize airport members who have achieved outstanding accomplishments in their environmental projects. This year, ACI-LAC Airport Members were able to submit their outstanding projects under the category of Circular Economy encompassing efficient use of resources by optimizing the consumption of water and energy, extension of the lifecycle by prolonging the useful life of products and materials, and waste minimization by reducing the amount of waste that goes to final disposal.

As part of Aruba Airport’s commitment to sustainability and reducing its environmental impact, sustainability has been incorporated in every aspect of the airport operations to achieve various initiatives in three categories: sustainable aviation, sustainable operation, and sustainable airport community. An important part of AAA’s efforts to become more sustainable is the Gateway 2030 Phase 1A Terminal Expansion project, which project represents a significant investment in modernizing and innovating the airport to overcome capacity constraints and deliver world-class airport experience whilst building a healthy, highly efficient, and cost-savings building.

Additionally, Aruba Airport has increased its efforts in collecting, monitoring and managing sustainability performance data to further develop environmental management plans including sustainable waste management, and will soon be introducing new measures to improve waste handling, disposal and recycling efforts. With various Airport Sustainability Certifications as the basis for current and future projects and initiatives, Aruba Airport leads by example by adopting sustainable and environmental best practices and continuous to inspire organizations on a national and regional level to do the same.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: November 12, 2024

El Aeropuerto de Aruba recibe con orgullo su primer reconocimiento ACI-LAC como Green Airport

Durante la Conferencia ACI LAC en Guadalajara, México

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se complace en compartir que el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba) recibió con orgullo su primer Reconocimiento de Green Airport ACI-LAC en honor a su impecable liderazgo y esfuerzos de sostenibilidad el lunes 11 de noviembre de 2024. La Directora de Salud y Sostenibilidad, Angeline Flemming, aceptó este premio en nombre de la AAA y de toda la comunidad aeroportuaria.

El programa de Reconocimiento de Green Airport ACI-LAC del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) tiene como objetivo promover las mejores prácticas ambientales para minimizar el impacto de la aviación en el medio ambiente y reconocer a los aeropuertos miembros que han alcanzado logros sobresalientes en sus proyectos medioambientales. Este año, los aeropuertos miembros de ACI-LAC pudieron presentar sus proyectos destacados bajo la categoría de Economía Circular que abarca el uso eficiente de los recursos mediante la optimización del consumo de agua y energía, la extensión del ciclo de vida al prolongar la vida útil de los productos y materiales, y la minimización de residuos al reducir la cantidad de residuos que van a disposición final.

Como parte del compromiso del Aeropuerto de Aruba con la sostenibilidad y la reducción de su impacto ambiental, la sostenibilidad se ha incorporado en cada aspecto de las operaciones del aeropuerto para lograr diversas iniciativas en tres categorías: aviación sostenible, operación sostenible y comunidad aeroportuaria sostenible. Una parte importante de los esfuerzos de AAA para volverse más sostenible es el proyecto de expansión de la terminal Gateway 2030 Fase 1A, que representa una inversión significativa en la modernización e innovación del aeropuerto para superar las limitaciones de capacidad y brindar una experiencia aeroportuaria de clase mundial mientras se construye un edificio saludable, altamente eficiente y que ahorra costos.

Además, el Aeropuerto de Aruba ha aumentado sus esfuerzos en la recopilación, el seguimiento y la gestión de datos sobre el desempeño en materia de sostenibilidad para seguir desarrollando planes de gestión medioambiental, incluida la gestión sostenible de los residuos, y pronto introducirá nuevas medidas para mejorar los esfuerzos de manipulación, eliminación y reciclaje de residuos. Con diversas certificaciones de sostenibilidad aeroportuaria como base para proyectos e iniciativas actuales y futuros, el Aeropuerto de Aruba predica con el ejemplo adoptando las mejores prácticas medioambientales y sostenibles y sigue inspirando a las organizaciones a nivel nacional y regional para que hagan lo mismo.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 16% de América Latina, un 5% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Noviembre 12, 2024