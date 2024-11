Directie Natuur en Milieu (DNM) cera pa dia di limpiesa anual di e edificio

ORANJESTAD – Den cuadro di limpiesa anual di e edifcio monumental di Uncle Louis Store situa na B. v/d Veen Zeppenfeldtstraat #7, nos ta anuncia cu DNM su oficina situa den e edificio aki na San Nicolas lo ta cera. Diabierna venidero, 15 di november 2024, DNM lo ta cera y ta habri bek dialuna 18 di november na su orario normal di 7:30 di mainta.

E edificio aki su mantencion anual, pa prevencion di schimmel, ta rekeri pa e staff y personal no ta presente. Asina por realisa e trabounan necessario. Pa cualkier eventualidad, por manda nos un mensahe via nos plataforma di Facebook, dnmaruba. Pa cualkier melding di emergencia cu tin di haci cu naturalesa y medio ambiente por haci esaki via KPA Polis of via Fixi app.