Sentencia den apelacion caso Alpina

Corte Superior di Husticia a dicta sentencia dialuna 18 di november den e caso ‘Alpina’ contra e sospechosonan R.A.G.Z. y J.C.T.R. E caso aki, cu ta conoci como e caso di oro, a sali na cla riba 9 di februari 2018, ora G.Z. a wordo deteni na airport cu 46 bara di oro cu un peso total di 55 kilo, den su ekipahe di man. E tabata na caminda pa Hulanda, cu destino final Dubai. E baranan di oro tabata procedente di Venezuela.

Na juli 2022 Corte den Prome Instancia a declara e sospechosonan G.Z. en T.R. liber di falsificacion y labamento di placa. Ministerio Publico a bay den apelacion contra e decision aki.

Ayera Corte Superior di Husticia a destrui e sentencia di Corte den Prome Instancia y a condena e sospechosonan pa respectivamente 113 dia y 6 luna pa falsificacion y labamento di placa.

Corte Superior a declara e 46 baranan di oro decomisa(verbeurd). E baranan ta representa na e momento aki un valor di mas cu Afl. 8 miyon. E consecuencia cu e baranan di oro a wordo decomisa ta cu, una vez e sentencia bira irevocable, nanlo bira propiedad di Pais Aruba

Uitspraak in hoger beroep zaak Alpina

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op maandag 18 november vonnis gewezen tegen de verdachten R.A.G.Z. en J.C.T.R. in de zaak ‘Alpina’. Deze zaak, die bekendstaat als de goudzaak, kwam aan het licht op 9 februari 2018, toen G.Z. op het vliegveld werd aangehouden met 46 goudbaren met een totaalgewicht van 55 kilo in zijn handbagage. Hij was op wegnaar Nederland, met Dubai als eindbestemming. De goudbarenbleken afkomstig uit Venezuela.

In juli 2022 werden G.Z. en T.R. door het gerecht in eerste aanleg vrijgesproken van valsheid in geschrifte en witwassen. Het openbaar ministerie is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Het Hof heeft gisteren het vonnis van het gerecht in eerste aanleg vernietigd en veroordeelde de verdachten tot respectievelijk 113 dagen en 6 maanden voor het plegen van valsheid in geschrifte en witwassen.

De 46 goudbaren zijn door het Hof verbeurdverklaard. Deze goudbaren vertegenwoordigen op dit moment een waarde van meer dan Afl. 8 miljoen. Het gevolg van de verbeurdverklaring is dat het eigendom van de goudbaren, na onherroepelijk worden van het vonnis, over gaat naar het Land Aruba.

